Kajri Teej 2025: गुरु-शुक्र की युति से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Kajri Teej 2025: कजरी तीज 2025 पर गुरु और शुक्र की शुभ युति बन रही है, जो इन 4 राशि के लिए भाग्यशाली साबित होगी। जानें इस दिन का महत्व, राशियों पर असर और जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों के बारे में विस्तार से।

भारत

Dimple Yadav

Aug 11, 2025

Kajri Teej 2025
गुरु-शुक्र की युति (photo- grok ai)

Kajri Teej 2025: कजरी तीज इस साल 12 अगस्त को मनाया जाएगा। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचाग के अनुसार हर साल यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

इस बार कजरी तीज का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस दिन गुरु (बृहस्पति) और शुक्र की खास युति बन रही है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धन और भाग्य का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र प्रेम, वैभव और सुख-सुविधाओं का ग्रह है। जब ये दोनों शुभ ग्रह एक साथ आते हैं, तो कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं।

गुरु-शुक्र युति का प्रभाव

इस दिन बन रही गुरु-शुक्र युति से खासतौर पर चार राशियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। इन जातकों के जीवन में नई संभावनाएं, आर्थिक लाभ और रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी।

वृषभ राशि (Taurus)

आपके करियर में बड़ा बदलाव संभव है। अगर नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सही रहेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और अटके हुए पैसे मिलने के योग हैं।

सिंह राशि (Leo)

गुरु-शुक्र की युति आपके आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी। बिजनेस में नए मौके मिलेंगे और किसी बड़े प्रोजेक्ट से लाभ होगा। प्रेम जीवन में भी मिठास आएगी।

तुला राशि (Libra)

तुला जातकों के लिए यह समय रिश्तों और आर्थिक मामलों में बेहद शुभ है। घर में कोई खुशी का मौका आ सकता है और पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं।

मीन राशि (Pisces)

विदेश यात्रा या पढ़ाई के योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी या बिजनेस में नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक रूप से भी मजबूती आएगी।

