Kajri Teej 2025: गुरु-शुक्र की युति से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

इस बार कजरी तीज का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस दिन गुरु (बृहस्पति) और शुक्र की खास युति बन रही है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धन और भाग्य का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र प्रेम, वैभव और सुख-सुविधाओं का ग्रह है। जब ये दोनों शुभ ग्रह एक साथ आते हैं, तो कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं।