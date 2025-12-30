Guru Pradosh Vrat Upay 2026: साल के पहले गुरु प्रदोष व्रत के दिन करें ये खास उपाय, महादेव की कृपा से बनेंगे सारे काम

Guru Pradosh Vrat Upay 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत 1 जनवरी 2026 को गुरुवार के दिन रखा जाएगा। ये व्रत पौष महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन प्रदोष काल में शिवजी की पूजा का विधान है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, उस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में गुरु प्रदोष व्रत के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं साल के पहले गुरु प्रदोष व्रत के दिन किन खास उपायों को करना चाहिए।