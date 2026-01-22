Falgun Month 2026: कब से शुरू होगा फाल्गुन का महीना? यहां जानिए नियम और महत्व

Chatgpt Ai
Falgun Month 2026: हिंदू धर्म में फाल्गुन के महीने को पावन महीने में से एक माना जाता है। फाल्गुन का मास भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसी महीने में होली, महाशिवरात्रि और फाल्गुन पूर्णिमा जैसे त्योहार आते हैं। फाल्गुन मास हिंदी महीने का आखिरी महीने होता है। इसके बाद ही हिंदी नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। शास्त्र के अनुसार फाल्गुन का मास मोक्षदायी और पुण्यदायक माना जाता है। इस महीने में बहुत सारे तीज, त्योहार आते है, जिसके कारण ये पूरा महीना उत्सव भरा माना जाता है। जल्द ही माघ मास का समापन होने वाला है और फाल्गुन का महीना आने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कब से आरंभ होगा फाल्गुन का पवित्र महीना।
पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास का आरंभ इस साल 2 फरवरी 2026 से होगा। वहीं इस महीने का समापन 03 मार्च 2026 को होगा। इसके बाद चैत्र महीने की शुरुआत होगी और हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा।
हिंदू धर्म में इस महीने का बहुत ही खास महत्व है। फाल्गुन महीने का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही महत्व है। ये महीना उत्सवों से भरा हुआ महीना होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन के महीन में चंद्रदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस महीने में चंद्र देव की विशेष पूजा करने से साधक को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। फाल्गुन के महीने में शिव जी और कृष्ण जी की उपासना करने से सुख, समृद्धि और आती है।
