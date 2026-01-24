24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

February Sankashti Chaturthi 2026: फरवरी के महीने में कब रखा जाएगा संकष्टी चतुर्थी का व्रत, यहां जानिए तिथि और महत्व

February Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गणपति की विधिवत पूजा- अर्चना की जाती है। आइए यहां जानते हैं फरवरी के महीने में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 24, 2026

February Sankashti Chaturthi 2026

pintrest.com

February Sankashti Chaturthi 2026: हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित होता है। फरवरी महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से साधक को हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सारे विघ्नों का भी नाश होता है। संतान सुख और संतान की लंबी आयु के लिए भी ये व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने गणेश जी की लंबी आयु के लिए किया था। आइए यहां जानते हैं फरवरी महीने की संकष्टी चतुर्थी की तिथि और महत्व के बारे में।

फरवरी संकष्टी चतुर्थी तिथि 2026


फरवरी महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल ये व्रत इस तिथि की शुरुआत 5 फरवरी को मध्य रात्रि 12:09 पर होगी और इसका समापन 6 फरवरी को मध्य रात्रि 12 बजकर 22 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार ये व्रत 5 फरवरी 2026 को रखा जाएगा।

संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि

  • संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें।
  • फिर साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर बप्पा की प्रतिमा स्थापित करें।
  • इस दिन भगवान गणेश को फूल, दूर्वा और अक्षत जरूर अर्पित करें।
  • संकष्टी चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें।
  • अंत में आरती करें और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं

संकष्टी चतुर्थी महत्व


शास्त्रों में संकष्टी चतुर्थी के व्रत का बहुत ही खास महत्व है। इस व्रत को करने से बप्पा का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इसके साथ ही आपके काम में आने वाली सारी बाधाओं का नाश होता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रदोय तक व्रत रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत संतान सुख के लिए बहुत लाभकारी होता है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Jan 2026 03:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / February Sankashti Chaturthi 2026: फरवरी के महीने में कब रखा जाएगा संकष्टी चतुर्थी का व्रत, यहां जानिए तिथि और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

रविवार नहीं, इन दिनों में भी तुलसी तोड़ना पाप, ऐसे करें प्रायच्छित वर्ना घेर सकती है गरीबी

Tulsi sunday ko todna chahiye ya nahi
धर्म और अध्यात्म

Jaya Ekadashi 2026: 29 जनवरी को रवि योग, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत का महत्व

Jaya Ekadashi 2026
धर्म और अध्यात्म

Magh Purnima Daan 2026: माघ पूर्णिमा के दिन जरूर दान करें ये चीजें, पितृ होंगे प्रसन्न और बनेंगे सारे काम

Magh Purnima Daan 2026
धर्म/ज्योतिष

Numerology: जन्म से ही महत्वाकांक्षी होते हैं इस मूलांक के जातक, जानिए कैसा होता है स्वभाव

Numerology
धर्म/ज्योतिष

February 2026 Marriage Muhurat: 5 फरवरी से शुरू होंगी शादियों की धूम, जानिए खरमास और चातुर्मास की पूरी जानकारी

February 2026 Marriage Muhura
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.