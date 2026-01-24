February Sankashti Chaturthi 2026: फरवरी के महीने में कब रखा जाएगा संकष्टी चतुर्थी का व्रत, यहां जानिए तिथि और महत्व

February Sankashti Chaturthi 2026: हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित होता है। फरवरी महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से साधक को हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सारे विघ्नों का भी नाश होता है। संतान सुख और संतान की लंबी आयु के लिए भी ये व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने गणेश जी की लंबी आयु के लिए किया था। आइए यहां जानते हैं फरवरी महीने की संकष्टी चतुर्थी की तिथि और महत्व के बारे में।