Guru Margi 2026: मार्च के महीने में गुरु ग्रह बदलेंगे अपनी चाल, इन राशियों को करेंगे मालामाल

Guru Margi 2026: ज्योतिष गणना के हिसाब से मार्च के महीने में गुरु ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। गुरु ग्रह एक राशि में लगभग 13 महीने तक गोचर करते हैं। 11 मार्च 2026 को गुरु ग्रह मिथुन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। गुरु के मार्गी होने का असर सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशि के जातक के लिए गुरु की सीधी चाल बहुत ही लाभकारी होने वाली है। इन राशिवालों को गुरु मार्गी से करियर, लव लाइफ और कारोबार में सफलता मिल सकते हैं। गुरु के मजबूत होने से जातक को धन की भी खूब प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जाने कि किन राशिवालों के लिए गुरु मार्गी शुभ होगा।