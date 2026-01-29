29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: सोफा रखने की सही दिशा क्या होती है? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Vastu Tips For Sofa Direction: वास्तु शास्त्र में हर एक सामान रखने के लिए सही दिशा के बारे में बताया गया है। आज हम सोफा किस दिशा में रखना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार सोफा रखने की सही दिशा क्या होनी चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 29, 2026

Vastu Tips For Sofa Direction

istock

Vastu Tips For Sofa Direction: ज्योतिष शास्त्र का ही एक मुख्य हिस्सा वास्तु शास्त्र माना जाता है। वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इसके द्वारा हमें अपने आसपास की ऊर्जा के बारे में जानकारी होती है। यदि हम अपने घर में किसी भी सामान को वास्तु के हिसाब से गलत दिशा में रखते हैं तो इसका हमें बहुत ही बुरा परिणाम झेलना पड़ सकता है। घर में कोई भी चीज रखने से पहले हमें वास्तु के नियमों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम वास्तु का खास ख्याल रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार सोफा रखने के लिए कौन-सी दिशा उचित होती है। आइए यहां जाने सोफा संबंधित वास्तु नियम।

किन दिशाओं में रखें सोफा

मुख्य द्वार पश्चिम दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है तो आप अपने ड्राइंग रूम में नैऋत्य कोण सोफा रख सकते हैं। इस दिशा में सोफा रखना बहुत ही शुभ होता है। नैऋत्य कोण में सोफा रखने से घर में सकारात्मकता आती है।

मुख्य द्वार उत्तर या पूर्व
अगर आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में है तो आप लीविंग रूम में सोफा ईशान कोण में रख सकते हैं। इस दिशा वाले घर में ईशान कोण में सोफा रखने से परिवार में लोगों की सेहत अच्छी बनी रहती है।

मुख्य द्वारा पूर्व दिशा
यदि आपके घर का मुख्य द्वारा पूर्व दिशा की तरफ है तो आप अपने लीविंग रूम में सोफा दिशा दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ रख सकते हैं। इन दोनों दिशाओं में सोफा रखना बहुत ही शुभ माना जाता है।

मुख्य द्वारा दक्षिण दिशा
जिन लोगों का घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है वो लोग सोफा आग्नेय कोण में रख सकते हैं। आग्नेय कोण दक्षिण दिशा होती है। इस दिशा में सोफा रखने से परिवार पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vastu Tips: सोफा रखने की सही दिशा क्या होती है? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Tarot Rashifal Today: रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में किस राशि को मिलेगी सफलता?

Tarot Rashifal 30 January 2026
राशिफल

रवि पुष्य योग में टैरो भविष्यवाणी: तुला से मीन तक का मासिक राशिफल

Libra to Pisces Monthly Tarot Horoscope February 2026
राशिफल

Numerology: इन तारीख पर जन्मे लोगों पर रहती है शनि महाराज की खास कृपा, दिलाते हैं मान- सम्मान

Numerology
धर्म/ज्योतिष

February 2026 Tarot Rashifal: सभी 12 राशियों का मासिक टैरो भविष्यफल

Monthly Tarot Reading February 2026
राशिफल

Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत : 30 जनवरी को करें ये 9 अचूक उपाय, शादी, धन, सेहत और सफलता के लिए

Shukra Pradosh Vrat 2026
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.