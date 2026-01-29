Vastu Tips: सोफा रखने की सही दिशा क्या होती है? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Vastu Tips For Sofa Direction: ज्योतिष शास्त्र का ही एक मुख्य हिस्सा वास्तु शास्त्र माना जाता है। वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इसके द्वारा हमें अपने आसपास की ऊर्जा के बारे में जानकारी होती है। यदि हम अपने घर में किसी भी सामान को वास्तु के हिसाब से गलत दिशा में रखते हैं तो इसका हमें बहुत ही बुरा परिणाम झेलना पड़ सकता है। घर में कोई भी चीज रखने से पहले हमें वास्तु के नियमों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम वास्तु का खास ख्याल रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार सोफा रखने के लिए कौन-सी दिशा उचित होती है। आइए यहां जाने सोफा संबंधित वास्तु नियम।