Janaki Jayanti Date 2026: कब मनाई जाएगी जानकी जयंती? यहां जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Janaki Jayanti Date 2026: जानकी जयंती हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन माता सीता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जानकी जयंती के दिन भगवान राम और माता सीता की विधिपूर्वक पूजा- अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सीता जयंती के दिन व्रत रखने से और दान पुण्य करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह दिन माता सीता के सत्यनिष्ठा, भक्ति और धैर्य को भी दर्शाता है। अयोध्या और जनकपुर में ये पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भजन, कीर्तन और रामायण पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए हम यहां जानते हैं कि इस साल जानकी जयंती कब मनाई जाएगी।