Lalita Jayanti 2026: साल 2026 में कब मनाई जाएगी ललिता जयंती? यहां जानिए डेट और महत्व

Lalita Jayanti 2026: हिंदू धर्म में ललिता जयंती का बहुत ही खास महत्व है। इस देवी ललिता की पूजा- अर्चना खासतौर पर की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां ललिता की पूजा करने से साधक को सुख, समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या मानी जाती है। यदि साधक द्वारा ललिता जयंती के पूरे विधि- विधान के साथ मां ललिता की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में सुख और शांति आती है। इसके साथ ही मां ललिता का आशीर्वाद सदा साधक पर बना रहता है। आइए यहां हम जानते हैं कि इस साल ललिता जयंती कब मनाई जाएगी और इसके महत्व के बारे में।
ललिता जयंती हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन इस तिथि की शुरुआत 1 फरवरी 2026 को सुबह 5 बजकर 52 पर होगी और 02 फरवरी की सुबह 03 बजकर 38 मिनट इसका समापन होगा। ऐसे में इस साल ललिता जयंती 1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन मनाई जाएगी।
शास्त्रों में ललिता जयंती का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन का व्रत रखने से साधक को अत्यंत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ललिता जयंती के दिन व्रत रखने से और मां ललिता की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। पारिवारिक सुख और दांपत्य जीवन के लिए भी ये व्रत लाभकारी होता है।
