Lohari 2023 : लोहड़ी के दिन कर लें ये आसान उपाय, धन-धान्य से भरा रहेगा आपका घर

इस साल 2023 में उमंग, उत्साह और खुशियों का त्योहार लोहड़ी (Lohari 2023: tips to get good luck) शनिवार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। (Lohari 2023: tips to get good luck) पत्रिका.काम में एस्ट्रोलॉजिस्ट तथा न्यूमेरोलॉजिस्ट अंजना गुप्ता आपको बता रही हैं ऐसे ही कुछ आसान टिप्स, जिन्हें आपको जरूर आजमाना चाहिए...

भोपाल। लोहड़ी (Lohari 2023: tips to get good luck) पंजाबी और सिख समुदाय का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसे (Lohari 2023: tips to get good luck) पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। उमंग और उत्साह वाले पर्व लोहड़ी को सुख-समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। किसानों के लिए लोहड़ी (Lohari 2023: tips to get good luck) का यह त्योहार खास होता है। लोहड़ी (Lohari 2023: tips to get good luck) की पवित्र अग्नि में वे अपनी नई फसलों को अर्पित करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद कहते हुए फिर से अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस (Lohari 2023: tips to get good luck) बार मनाया जाने वाला यह त्योहार आपके जीवन में भी खुशियों की बरसात करें, तो इस दिन जरूर करें ये उपाय..