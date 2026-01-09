Magh Month Pradosh Vrat Date 2026: कब रखा जाएगा माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत, यहां जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

chatgpt
Magh Month Pradosh Vrat Date 2026: प्रदोष का व्रत हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती पूजा के लिए समर्पित होती है। प्रदोष व्रत के दिन साधक के द्वारा उपवास किया जाता है और प्रदोष काल में शिव जी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन सुबह और शाम दोनों ही समय में शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही परिवार में सुख, समृद्धि आती है। ऐसे में चलिए जानते हैं माघ मास का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा।
माघ मास का पहला प्रदोष व्रत इस साल 16 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस साल 15 जनवरी की रात को 8 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 16 जनवरी को रात 10:21 बजे होगा, इसलिए ये व्रत 16 तारीख को रखा जाएगा।
प्रदोष का व्रत 16 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 05:47 बजे से शुरू होकर 08:29 बजे रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में शिव जी की उपासना करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन 17 जनवरी की सुबह 06:40 मिनट के बाद कभी भी किया जा सकता है।
माघ मास का पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए ये शुक्र प्रदोष व्रत होगा। शास्त्रों में शुक्र प्रदोष व्रत का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। इस व्रत को खासतौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से और विधिवत शिव जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से साधक पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहती है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग