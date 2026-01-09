9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Magh Month Pradosh Vrat Date 2026: कब रखा जाएगा माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत, यहां जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Magh Month Pradosh Vrat Date 2026: माघ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल किस तिथि पर माघ मास का पहला प्रदोष व्रत किया जाएगा। यहां नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 09, 2026

Magh Month Pradosh Vrat Date 2026

chatgpt

Magh Month Pradosh Vrat Date 2026: प्रदोष का व्रत हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती पूजा के लिए समर्पित होती है। प्रदोष व्रत के दिन साधक के द्वारा उपवास किया जाता है और प्रदोष काल में शिव जी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन सुबह और शाम दोनों ही समय में शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही परिवार में सुख, समृद्धि आती है। ऐसे में चलिए जानते हैं माघ मास का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा।

माघ प्रदोष व्रत डेट 2026


माघ मास का पहला प्रदोष व्रत इस साल 16 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस साल 15 जनवरी की रात को 8 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 16 जनवरी को रात 10:21 बजे होगा, इसलिए ये व्रत 16 तारीख को रखा जाएगा।

माघ मास प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त 2026


प्रदोष का व्रत 16 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 05:47 बजे से शुरू होकर 08:29 बजे रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में शिव जी की उपासना करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन 17 जनवरी की सुबह 06:40 मिनट के बाद कभी भी किया जा सकता है।

प्रदोष व्रत का महत्व


माघ मास का पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए ये शुक्र प्रदोष व्रत होगा। शास्त्रों में शुक्र प्रदोष व्रत का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। इस व्रत को खासतौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से और विधिवत शिव जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से साधक पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहती है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Magh Month Pradosh Vrat Date 2026: कब रखा जाएगा माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत, यहां जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

प्रयागराज माघ मेले में 7 साल से खड़े खड़े तपस्या कर रहा है ये साधु, जानिए अनोखी तपस्या की कहानी

Prayagraj Magh Mela 2026
धर्म और अध्यात्म

पति-पत्नी को एक दूसरे के पुुण्यों का फल मिलता है या नहीं?: प्रेमानंद जी

Premanand ji Maharaj Pravachan
धर्म और अध्यात्म

Vastu Tips: घर के इस स्थान पर रख दें घोड़े की नाल, शनि दोष से मिलेगा छुटकारा

Ghode Ki Naal on Right Direction
धर्म/ज्योतिष

Chaturgrahi Yog January 2026 : मकर राशि में बनेंगे 3 राजयोग, जानिए किन 3 राशियों की चमकेगी तकदीर

Chaturgrahi Yog January 2026
राशिफल

Shattila Ekadashi Daan List 2026: षटतिला एकादशी पर जरूर करें इन चार चीजों का दान, तरक्की के खुलेंगे नये रास्ते

Shattila Ekadashi Daan List
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.