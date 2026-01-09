Magh Month Pradosh Vrat Date 2026: कब रखा जाएगा माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत, यहां जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Magh Month Pradosh Vrat Date 2026: प्रदोष का व्रत हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती पूजा के लिए समर्पित होती है। प्रदोष व्रत के दिन साधक के द्वारा उपवास किया जाता है और प्रदोष काल में शिव जी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन सुबह और शाम दोनों ही समय में शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही परिवार में सुख, समृद्धि आती है। ऐसे में चलिए जानते हैं माघ मास का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा।