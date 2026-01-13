Makar Sankranti Daan 2026: मकर संक्रांति के दिन राशि अनुसार करें दान, हर मुश्किल से मिलेगा छुटकारा

Makar Sankranti Daan 2026: मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये तिथि संक्रांति की सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्ना और दान करना बहुत ही शुभ होता है। यदि इस दिन आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि के दिन राशि अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। यदि हम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अपनी राशि के अनुसार चीजों का दान करते हैं तो ऐसा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए यहां जानते हैं मकर संक्रांति के दिन राशि अनुसार किन चीजों का दान कर सकते हैं।