मकर संक्रांति 2026 कब है? एकादशी ने उलझाया त्योहार, खिचड़ी और दही-चूड़ा खाएं या नहीं?

पंडित निलेश शांडिल्य के अनुसार, मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। इसी दिन एकादशी और गुरुवार है। ऐसे में चावल और खिचड़ी निषेध हो जाता है। ऐसे में इस दिन आप तिल-गुड़ और मुंगफली का सेवन करें। फल भी ले सकते हैं। माना जाता है कि, जो मकर संक्रांति के दिन तिल-गुड़ का सेवन करता है, उसे सालभर स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें नहीं आतीं। वह शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम रहता है।