13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

त्योहार

मकर संक्रांति 2026 कब है? एकादशी ने उलझाया त्योहार, खिचड़ी और दही-चूड़ा खाएं या नहीं?

Makar Sankranti 2026 Date: मकर संक्रांति 2026 कब मनाएं? इस दिन क्या कब खाएं दही-चुड़ा? कनफ्यूजन हुआ दूर। इस लेख से समझिए गणित।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 13, 2026

Makar Sankranti 2026

Makar Sankranti 2026

Makar Sankranti 2026 Date & Shubh Muhurat: साल 2026 की मकर संक्रांति अपने साथ कई कनफ्यूजन लेकर आई है। इस बार मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का संयोग एक साथ बन रहा है। ऐेसे में लोग इस दुविधा में हैं कि दान-पुण्य और दही-चूड़ा खाने का सही समय क्या है।

मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं?

ज्योतिष गणनाओं और वैदिक पंचांग के अनुसार, सूर्य देव का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। इस साल यह खगोलीय घटना 14 जनवरी को दोपहर के बाद घटित होगी, लेकिन तारीख की पहली तब उलझ गई, जब इसी दिन एकादशी तिथि भी आ गई।

एकादशी और संक्रांति का दुर्लभ संयोग

पंचांग के मुताबिक, षटतिला एकादशी 13 जनवरी की दोपहर से शुरू होकर 14 जनवरी की शाम तक रहेगी। चूंकि हिंदू धर्म में एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है, इसलिए खिचड़ी और चूड़ा प्रेमी उलझन में हैं। साथ ही इस दिन गुरुवार भी है और गुरुवार के दिन भी खिचड़ी खाने की मनाही है। ऐसे में यह कनफ्यूजन और बढ़ जाता है।

शास्त्र क्या कहता है?

विद्वानों का मत है, जब संक्रांति और एकादशी एक ही दिन हों, तो खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जो लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उनके लिए 14 जनवरी को चावल (खिचड़ी) खाना निषेध होगा। ऐसे लोग अगले दिन यानी 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद पारण के समय ही खिचड़ी लें।

कब मनाएं महापर्व?

सूर्य का मकर प्रवेश: 14 जनवरी 2026 (दोपहर बाद)
पुण्य काल: 14 जनवरी की दोपहर से सूर्यास्त तक।
महापुण्य काल: 14 जनवरी दोपहर के विशेष मुहूर्त में।

दही-चूड़ा का लुत्फ कब उठाएं?

पंडित निलेश शांडिल्य के अनुसार, मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। इसी दिन एकादशी और गुरुवार है। ऐसे में चावल और खिचड़ी निषेध हो जाता है। ऐसे में इस दिन आप तिल-गुड़ और मुंगफली का सेवन करें। फल भी ले सकते हैं। माना जाता है कि, जो मकर संक्रांति के दिन तिल-गुड़ का सेवन करता है, उसे सालभर स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें नहीं आतीं। वह शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम रहता है।

मकर संक्रांति के दिन क्या दान करें?

पंडित शांडिल्य बताते हैं, मकर संक्रांति पर तिल का दान और गंगा स्नान करना विशेष फल देता है। इस बार संक्रांति के दिन ही एकादशी होने से भगवान विष्णु की पूजा के साथ तिल के छह प्रयोग; स्नान, उबटन, तर्पण, दान, भोजन और आहुति करना बहुत फलदायी रहेगा।

{अस्वीकृति: लेख शास्त्रीय मान्यताओं और पंडित जी से बातचीत के आधार पर लिखा गया है। हम इसकी पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करते। ज्यादा जानकारी के लिए धार्मिक विशेषज्ञ की सलाह लें।}

ये भी पढ़ें

Vastu Tips: बैग में ये 5 चीजें रखने से रुक जाती है लड़कियों की करियर ग्रोथ, आज ही सुधार लें भूल
वास्तु टिप्स
Vastu Tips For Girls Bag

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Jan 2026 11:51 am

Published on:

13 Jan 2026 11:46 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Festivals / मकर संक्रांति 2026 कब है? एकादशी ने उलझाया त्योहार, खिचड़ी और दही-चूड़ा खाएं या नहीं?

बड़ी खबरें

View All

त्योहार

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन करें इन मंत्रों का जाप, बरसेगी सूर्य देव की कृपा

Makar Sankranti 2026
धर्म/ज्योतिष

Ratha Saptami 2026 Date: कब मनाई जाएगी रथ सप्तमी? यहां जानिए तिथि और महत्व

Ratha Saptami 2026 Date
धर्म/ज्योतिष

Lohri Kyun Manai Jati Hai 2026: लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? जानिए इसके पीछे का रोचक तथ्य

Lohri Kyun Manai Jati Hai 2026
धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन क्यों खाई जाती है खिचड़ी? जानिए इसका महत्व

Makar Sankranti 2026
धर्म/ज्योतिष

Mauni Amavasya Daan 2026: मौनी अमावस्या के दिन करें इन खास चीजों का दान, पूर्वजों के आशीर्वाद से बनेंगे सारे काम

Mauni Amavasya Par Kya Daan Kare
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.