Makar Sankranti 2026: अयन पर्व है मकर संक्रांति

संक्रान्ति प्राचीन काल में भी उतनी ही मान्य थी जितनी अभी है। प्राचीन समय में अर्थात् कलियुग के आरंभ में संक्रांति प्रत्येक माह में उत्सव के रूप में मनाई जाती थी। धीरे-धीरे वर्ष भर की बारह संक्रांतियां चार श्रेणियों में विभक्त होकर रह गई। इनमें सबसे पहली है, दो अयन संक्रांति अर्थात उत्तरायण मकर संक्रांति तथा दक्षिणायन कर्क संक्रांति। दूसरी है विषुवत् संक्रांति यानी मेष एवं तुला की संक्रांति। इन्हें हम उत्तरी व दक्षिणी गोल के नाम से जानते हैं। तीसरी है षडशीतिमुख, जिसका तात्पर्य है मिथुन, कन्या, धनु व मीन की संक्रांति। चौथी है विष्णुपदी संक्रान्ति, जिसमें वृष, सिंह, वृश्चिक एवं कुंभ की संक्रांति की गणना होती है। लेकिन ये संक्रान्तियां गौण हो चुकी हैं। अब केवल दो संक्रांतियां जानी जाती है। उत्तरायण की मकर संक्रांति तथा दक्षिणायन की कर्क संकान्ति। इनमें भी अब सिर्फ मकर संक्रांति ही उत्सव के रूप में मनाई जाती है। विष्णुपुराण के अनुसार तो चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं संक्रान्तियां पर्व है पर अब मकर संक्रांति जैसी मान्यता किसी दूसरे दिन की नहीं है।