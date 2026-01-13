Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन करें इन मंत्रों का जाप, बरसेगी सूर्य देव की कृपा

Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये पर्व का केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। मकर संक्रांति का त्योहार देश के अलग- अलग हिस्सों में अलग- अलग तरीके से मनाया जाता है। इस शुभ तिथि पर सूर्य धनु राशि से निकलकर कर मकर राशि में गोचर करते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति के दिन विशेषरूप से खिचड़ी और चूड़ा दही का सेवन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन तिल का दान करना और तिल का सेवन करना भी बहुत शुभ माना गया है। इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन मंत्रों का जाप करना और सूर्य देवता को जल अर्पित करना उत्तम फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए।