13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 100 साल बाद बुधादित्य राजयोग, किन राशियों को होगा फायदा?

मकर संक्रांति 2026 पर बनने वाला बुधादित्य राजयोग एक दुर्लभ और शक्तिशाली योग है, जो कुछ राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। सही फैसले, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ यह समय धन, तरक्की और सम्मान दिला सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Jan 13, 2026

makar sankranti 2026 (pc: gemini generated)

makar sankranti 2026 (pc: gemini generated)

मकर संक्रांति 2026 इस बार सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास अवसर बनकर आ रही है। 14 जनवरी 2026 को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी दिन सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ स्थित होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दुर्लभ ग्रह स्थिति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो करीब 100 साल बाद बन रहा है। मान्यता है कि यह राजयोग अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की और किस्मत का पूरा साथ दिला सकता है।

बुधादित्य राजयोग क्या होता है?

जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ होते हैं, तो उसे बुधादित्य राजयोग कहा जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, सम्मान और सरकारी सफलता का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों ग्रहों का मिलन व्यक्ति को तेज सोच, सही फैसले और आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही वजह है कि बुधादित्य राजयोग को बेहद शुभ माना जाता है।

मेष राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

मेष राशि वालों के लिए मकर संक्रांति पर बनने वाला बुधादित्य राजयोग भाग्य भाव में प्रभाव डाल रहा है। इस दौरान रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और करियर से जुड़े नए मौके मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि बिजनेस से जुड़े लोगों को मुनाफा होने के योग हैं। विदेश यात्रा के भी संकेत मिल रहे हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आत्मविश्वास मजबूत होगा।

कन्या राशि: सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी

कन्या राशि वालों के लिए यह राजयोग सुख और सुविधा के भाव को मजबूत कर रहा है। घर, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी और अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। नया निवेश या कोई बड़ा फैसला लेने के लिए यह समय अनुकूल है। मानसिक तनाव कम होगा और सोचने-समझने की क्षमता बेहतर होगी, जिससे सही फैसले लेना आसान होगा।

कुंभ राशि: कमाई और मुनाफे के खुलेंगे नए रास्ते

कुंभ राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग लाभ भाव में बन रहा है। इससे इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं और पुरानी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। पुराने निवेश से फायदा होने के संकेत हैं। दोस्तों और नेटवर्किंग से लाभ होगा और नई पहचान भविष्य में काम आएगी। हालांकि, शेयर मार्केट या रिस्की इन्वेस्टमेंट में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा।

ये भी पढ़ें

तुलसी माला पहनते हैं? इन बातों का रखें खास ख्याल, मिलेंगे फायदे ही फायदे
धर्म/ज्योतिष
तुलसी माला (PC: GEMINI GENERATED)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Jan 2026 08:53 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 100 साल बाद बुधादित्य राजयोग, किन राशियों को होगा फायदा?

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

कहां भक्ति करने से मिलता है एक माला का हजारों गुना फल? प्रेमानंद जी ने दिया जवाब

Premanand Ji Maharaj on Worship in temple and home
धर्म और अध्यात्म

Horoscope 2026: इन 6 राशियों को मिलेगा अपार धन, करियर और प्यार में सफलता

Horoscope 2026
राशिफल

आज का टैरो राशिफल 13 जनवरी 2026: टैरो कार्ड्स से जानें सभी 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा

Aaj ka Tarot Rashifal 13 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Grahon ka Maha Parivartan : 13, 14,16 और 17 जनवरी को बड़ा गृह परिवर्तन, कुंभ सहित 3 राशियों पर संकट

Grahon ka Maha Parivartan
राशिफल

Shukraditya Yog: मकर संक्रांति के दिन बनेगा शुक्रादित्य योग, इन राशियों की पलटेगी किस्मत

Shukraditya Yog
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.