Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 100 साल बाद बुधादित्य राजयोग, किन राशियों को होगा फायदा?

makar sankranti 2026 (pc: gemini generated)
मकर संक्रांति 2026 इस बार सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास अवसर बनकर आ रही है। 14 जनवरी 2026 को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी दिन सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ स्थित होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दुर्लभ ग्रह स्थिति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो करीब 100 साल बाद बन रहा है। मान्यता है कि यह राजयोग अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की और किस्मत का पूरा साथ दिला सकता है।
जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ होते हैं, तो उसे बुधादित्य राजयोग कहा जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, सम्मान और सरकारी सफलता का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों ग्रहों का मिलन व्यक्ति को तेज सोच, सही फैसले और आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही वजह है कि बुधादित्य राजयोग को बेहद शुभ माना जाता है।
मेष राशि वालों के लिए मकर संक्रांति पर बनने वाला बुधादित्य राजयोग भाग्य भाव में प्रभाव डाल रहा है। इस दौरान रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और करियर से जुड़े नए मौके मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि बिजनेस से जुड़े लोगों को मुनाफा होने के योग हैं। विदेश यात्रा के भी संकेत मिल रहे हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आत्मविश्वास मजबूत होगा।
कन्या राशि वालों के लिए यह राजयोग सुख और सुविधा के भाव को मजबूत कर रहा है। घर, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी और अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। नया निवेश या कोई बड़ा फैसला लेने के लिए यह समय अनुकूल है। मानसिक तनाव कम होगा और सोचने-समझने की क्षमता बेहतर होगी, जिससे सही फैसले लेना आसान होगा।
कुंभ राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग लाभ भाव में बन रहा है। इससे इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं और पुरानी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। पुराने निवेश से फायदा होने के संकेत हैं। दोस्तों और नेटवर्किंग से लाभ होगा और नई पहचान भविष्य में काम आएगी। हालांकि, शेयर मार्केट या रिस्की इन्वेस्टमेंट में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा।
