Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 100 साल बाद बुधादित्य राजयोग, किन राशियों को होगा फायदा?

मकर संक्रांति 2026 इस बार सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास अवसर बनकर आ रही है। 14 जनवरी 2026 को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी दिन सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ स्थित होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दुर्लभ ग्रह स्थिति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो करीब 100 साल बाद बन रहा है। मान्यता है कि यह राजयोग अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की और किस्मत का पूरा साथ दिला सकता है।