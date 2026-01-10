Makar Sankranti Shubh Sanyog 2026: 14 या 15 जनवरी कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति ? यहां जानिए सही तिथि और शुभ संयोग

Makar Sankranti Shubh Sanyog 2026: मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य देव की उपासना और गंगा स्नान, दान के लिए समर्पित माना जाता है। इस उत्तम तिथि पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये पर्व पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल मकर संक्रांति के त्योहार पर षट्तिला एकादशी का भी व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही इस दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोगों का भी निर्माण होगा। इस साल मकर संक्रांति की डेट को लेकर लोगों में बहुत दुविधा बनी हुई है। अलग- अलग ज्योतिषाचार्य अपनी अलग-अलग गणना कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पंचांग के हिसाब से मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी।