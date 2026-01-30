Mangal Shukra Yuti 2026: फरवरी के महीने में मंगल-शुक्र की युति करेगी कमाल, ये तीन राशियां होंगी मालामाल

Mangal Shukra Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति और शुक्र को धन का दाता माना गया है। 6 फरवरी को शुक्र ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 23 फरवरी 2026 को मंगल ग्रह भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इन दोनों ग्रहों का एक साथ कुंभ राशि में होने से बेहद ही शुभ संयोग का निर्माण होगा। मंगल और शुक्र की ये युति हर राशि के जातकों पर अपना प्रभाव डालेगी। ज्योतिष गणना के अनुसार मंगल और शुक्र की युति तीन राशियों के लिए बेहद ही लाभकारी रहने वाली है। इस दौरान इन राशिवालों को धन, करियर और सेहत में शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं मंगल शुक्र की युति से किन राशियों को लाभ मिल सकता है।