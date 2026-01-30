30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Mangal Shukra Yuti 2026: फरवरी के महीने में मंगल-शुक्र की युति करेगी कमाल, ये तीन राशियां होंगी मालामाल

Mangal Shukra Yuti 2026: फरवरी के महीने में मंगल और शुक्र के एक साथ कुंभ राशि में आने से मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है। मंगल और शुक्र की ये युति कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी रहने वाली है। ऐसे में आइए जानते हैं इस युति से किन राशिवालों को लाभ होगा।

भारत

Religiondesk

jayanti jha

Jan 30, 2026

Mangal Shukra Yuti 2026

Mangal Shukra Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति और शुक्र को धन का दाता माना गया है। 6 फरवरी को शुक्र ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 23 फरवरी 2026 को मंगल ग्रह भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इन दोनों ग्रहों का एक साथ कुंभ राशि में होने से बेहद ही शुभ संयोग का निर्माण होगा। मंगल और शुक्र की ये युति हर राशि के जातकों पर अपना प्रभाव डालेगी। ज्योतिष गणना के अनुसार मंगल और शुक्र की युति तीन राशियों के लिए बेहद ही लाभकारी रहने वाली है। इस दौरान इन राशिवालों को धन, करियर और सेहत में शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं मंगल शुक्र की युति से किन राशियों को लाभ मिल सकता है।

इन राशियों को होगा फायदा

मिथुन राशि
मंगल और शुक्र की युति से मिथुन राशि के जातक को फायदा पहुंच सकता है। इस समय में आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। इसके साथ आपके करियर में भी उछाल आएगा। धन संबंधी समस्या समाप्त होगी। आय बढ़ने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सेहत भी अच्छी बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों को इस युति से बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही व्यापार में भी आपको मुनाफा हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परिवार के साथ अच्छा समय गुजरेगा। जो लोग प्रॉपर्टी लाइन में हैं उनको अच्छी डील मिल सकती है। निवेश के लिए भी ये समय अनुकूल रहने वाला है।

मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए मंगल शुक्र की युति शुभ परिणाम लाने वाली साबित होगी। आपका कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग हैं। अचानक धनलाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा।

30 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Mangal Shukra Yuti 2026: फरवरी के महीने में मंगल-शुक्र की युति करेगी कमाल, ये तीन राशियां होंगी मालामाल
