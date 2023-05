Mangal Gochar 2023: आज से देश-दुनिया में बढ़ेंगी मुश्किलें, भारत में भूकंप, भूस्खलन का खतरा, पाकिस्तान में ग्रह युद्ध के योग

भोपालPublished: May 10, 2023 11:35:28 am Submitted by: Sanjana Kumar

mars transit in its debilitated sign cancer, Impac on india and world: यह षडाष्टक योग ज्योतिष शास्त्र में एक भयंकर अशुभ योग माना गया है। जिसके परिणाम देश-दुनिया पर अशुभ रूप में ही नजर आएंगे। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. अरविंद तिवारी आपको बता रहे हैं कैसा रहने वाला है मंगल का कर्क राशि में प्रवेश का समय...