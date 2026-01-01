Mole On Lips: जिन लोगों के होठों पर होता है तिल, जानिए कैसा होता है उनका स्वभाव

Mole On Lips: सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की एक मुख्य विधा मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के शरीर के अलग- अलग हिस्से पर तिल होने का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में बताया गया है। शरीर के अलग- अलग हिस्से पर तिल होने का अलग- अलग मतलब होता है। शरीर के कुछ हिस्से पर तिल होना बहुत ही शुभ होता है, वहीं कुछ हिस्सों पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों के होंठों पर तिल होता है। आइए जानते हैं कि होंठों पर तिल होने का क्या मतलब होता है।