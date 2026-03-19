Tarot Horoscope Today 20 March 2026: टैरो राशिफल (20 मार्च): बुध वक्री और मीन राशि में ग्रहों का जमावड़ा, जानें किन राशियों को रहना होगा सावधान

Tarot Horoscope Today 20 March 2026 :टैरो राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का टैरो राशिफल एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेकर आ रहा है। वर्तमान में मीन राशि में ग्रहों का जमावड़ा वक्री बुध (Mercury Retrograde) का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कल का दिन जल्दबाजी के बजाय धैर्य, भावनात्मक परिपक्वता और भविष्य की ठोस योजना बनाने पर केंद्रित रहेगा। जहां कुछ राशियों को करियर और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ के लिए आत्म-मंथन और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार से विस्तार से जानते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स कल के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।