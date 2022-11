भविष्यवाणी: गुजरात में अब बनेगी ये नई सरकार

Prediction of new government in Gujarat 2022 - 08 दिसंबर 2022 को आएगा रिजल्ट

- गुजरात के चुनाव 2022 को लेकर ये कहती है ज्योतिष के जानकारों की भविष्यवाणी

भोपाल Updated: November 17, 2022 01:12:47 pm

Gujarat Assembly Election 2022 Prediction : गुजरात की सत्ता पर पिछले 27 साल से बीजेपी का कब्जा बरकरार है। ऐसे में एक बार फिर गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए देश की जनता की इस ओर नजरें टिकी हुईं हैं कि आखिर इस बार गुजरात की जनता किसके हाथ में सत्ता देने जा रही है। प्रश्न ये है कि भाजपा गुजरात में वापसी करेगी या कोई दूसरी पार्टी अब गुजरात की सत्ता पर विराजमान होगी।

दरअसल गुजरात में दिसंबर 2022 में दो चरणों में चुनाव संपन्न कराए जायेंगे, जिसमें पहले चरण के लिए 1 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जायेंगे। वहीं इस चुनाव का रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। इन चुनाव के नतीजों को लेकर जहां कुछ संस्थाओं द्वारा सर्वे की बात कही जा रही है, तो वहीं ज्योतिष भी इस चुनाव को लेकर अपनी अपनी बात कहते दिख रहे हैं, जिनमें से अधिकांश की भविष्यवाणी लगभग एक समान ही है। इस संबंध में ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा, एके शुक्ला, एचएस उपाध्याय, डीके शास्त्री सहित विभिन्न ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि 27 सालों तक सत्ता में एक ही पार्टी के रहने के बाद इस बार गुजरात में पुन: जीतने की संभावना के बीच बीजेपी को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा के विरोध में हैं और भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। भाजपा के समाने इस बार बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही, साथ ही कुछ और भी मुद्दे हैं। इस मामले में पंडित शर्मा का कहना है कि आजादी से अब तक किसी भी सरकार ने 100 फीसदी बेरोजगारी को खत्म नहीं किया, लेकिन ग्रहों की चाल इस ओर इशारा कर रही है कि इस बार भाजपा की ओर से कुछ ऐसा किया जा सकता है जो रोजगार को बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन सरकार की ये मदद केंद्र से होगी। वहीं अधिकांश ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि जहां साल 2017 के गुजरात चुनाव में कुल 182 सीटों में से कांग्रेस को 77, भाजपा को 99, जबकि अन्य के खाते में 6 सीट आई थीं। वहीं इस बार यानि 2022 के चुनावों में कांग्रेस का फोकस गुजरात पर नहीं दिख रहा है। ऐसे में ग्रहों की चाल के मद्देनजर जो स्थिति बनती दिख रही है उसके अनुसार इस बार यानि 2022 के गुजरात चुनाव में भाजपा को 118 से लेकर 126 तक सीट मिल सकती हैं। Must Read- ग्रहों की चाल ( Garaho ki Chal ) : देवसेनापति व दैत्य ग्रह बदल रहे बंगाल चुनावों में गणित! जानें क्या होना वाला है? वहीं कांग्रेस को 40 से 44 के बीच सीट मिलने की संभावना है, इसका का एक कारण ये भी है कि ग्रहों की स्थिति कांग्रेस के वोट काटती दिख रही है। जो आप पार्टी को देखकर सामने आता भी दिख रहा है। वहीं इस चुनाव में भाजपा ने यदि विशेष ताकत (जो अब तक दिखाई नहीं दे रही है) दिखाई तो इस बार आप पार्टी केवल 1 से 7 के बीच सीट पा सकती है। वहीं यदि कांग्रेस वर्तमान की स्थिति में ही रहीे तो कांग्रेस व आप में ये आंकड़ा ऐक्सचेंज यानि आपस में बदल भी सकता है, यानि आप 40 से 44 के बीच और कांग्रेस 1 से 7 के बीच। जबकि बाकि अन्य के पास आएंगी। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार कांग्रेस का जो 2017 में गुजरात में वोट प्रतिशत 77 सीटों के साथ 41.44% था ऐसे में साल 2022 के गुजरात चुनाव में कांग्रेस की सीट का परसेंटेज कम होता दिख रहा है। और कांग्रेस का ये प्रतिशत मुख्य रूप से आप (आम आदमी पार्टी) की ओर स्थानांतरित होता दिख रहा है। आप (आम आदमी पार्टी) की स्थिति

ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल सहित आप पार्टी के विभिन्न नेताओं ने जितने बड़े-बड़े वादे किए हैं या कर रहे हैं, उन वादों को लेकर गुजरात के कई लोग पंजाब व दिल्ली से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ही और इसके बाद ही अपना विचार गठित करेंगे। ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी

चुनाव के पहले चरण यानि गुरुवार,1 दिसंबर को केतु और सूर्य साथ होने के चलते वर्तमान सरकार के प्रत्याशियों (पुरानी प्रत्याशियों) के लिए कुछ नुकसान की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं इस दौरान यदि वर्तमान सरकार ने अपने कैंडिडेट्स बदल लिए तो उसे इसका लाभ मिल सकता है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव यानि सोमवार, 5 दिसंबर को उत्तरी गुजरात-गांधी नगर के ऊपर के इलाकों में केतु और चंद्र रहेंगे। ऐसे में यहां महिला और पिछड़े वोटरों का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। महिला और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार यहां अन्य पर ज्यादा भारी पड़ते देखे जा सकते हैं। इस बार सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात वर्तमान की सरकार की ओर रुख करता दिख रहा है। पढ़ना जारी रखे

