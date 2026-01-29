Numerology: इन तारीख पर जन्मे लोगों पर रहती है शनि महाराज की खास कृपा, दिलाते हैं मान- सम्मान

Numerology: मूलांक की गणना व्यक्ति के जन्म की तारीख के द्वारा की जाती है। व्यक्ति की जन्म तिथि से ही उसके मूलांक के बारे में पता लगाया जाता है। अंक शास्त्र में 9 मूलांकों के बारे में चर्चा की गई है। हर मूलांक के लोगों का स्वामी ग्रह अलग - अलग होता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के मूलांक का प्रभाव उसके जीवन पर जरूर पड़ता है। आज हम शनि देव के प्रिय मूलांक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक का स्वामी शनि देव को माना गया है। आइए यहां जाने इस मूलांक के बारे में सबकुछ।