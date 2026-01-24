Numerology: जन्म से ही महत्वाकांक्षी होते हैं इस मूलांक के जातक, जानिए कैसा होता है स्वभाव

Numerology: अंक शास्त्र में हर एक मूलांक की खासियत और कमियां बताई गई हैं। हर मूलांक के जातक का अलग- अलग स्वभाव होता है। अंक शास्त्र में हर एक मूलांक को बहुत ही खास माना गया है। आज हम जिस मूलांक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस मूलांक के जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। इनके अधिक महत्वाकांक्षी स्वभाव के कारण ये लोग हर क्षेत्र में बहुत सफलता पाते हैं। ये लोग धन कमाने में भी बहुत आगे रहते हैं। आइए जानते हैं किस मूलांक के जातक महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं।