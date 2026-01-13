Numerology: ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं इस मूलांक के जातक,किसी बात की नहीं रहती चिंता

Numerology:अंक शास्त्र के अंतर्गत 1 से लेकर 9 मूलांक के बारे में बताया गया है। मूलांक से व्यक्ति के व्यवहार और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। हर मूलांक के जातक का स्वभाव अलग- अलग होता है। इसके साथ ही हर मूलांक के ऊपर किसी ना किसी ग्रह का प्रभाव भी होता है। मूलांक की गणना करने से सबसे पहले हमें व्यक्ति की जन्म तिथि के बारे में पता होना चाहिए। व्यक्ति के जन्म तिथि के आधार पर मूलांक के बारे में पता लगा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 6, 15, या 24 तारीख को होता है, तो उन लोगों का मूलांक 6 होता है। आज हम ऐसे मूलांक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस मूलांक के जातक राजाओं की तरह जीवन जीना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं इस मूलांक के बारे में।