Numerology: सच्चे प्यार के लिए तरस जाते हैं इस मूलांक के जातक, बार- बार टूट जाता है दिल

प्यार के मामले में अनलकी होते हैं इस मूलांक के जातक (unsplash)
Numerology: ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अंक शास्त्र में मूलांक के बारे में बताया जाता है। हमारे मूलांक का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। मूलांक से हम किसी भी व्यक्ति के विचार, स्वभाव और भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अंक शास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिस मूलांक के जातक प्यार के लिए तरस जाते हैं। इन मूलांक वालों को सच्चा प्यार कभी हासिल नहीं होता है, लेकिन ये खुद जिस किसी से भी प्यार करते हैं उनका पूरा साथ निभाते हैं। आइए जानते हैं इन मूलांक के बारे में।
जन्म तिथि 5,14, 23
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की इन तारीखों पर होता है, उन लोगों का मूलांक 5 होता है। मूलांक पांच का स्वामी ग्रह बुध ग्रह को माना जाता है। इन लोगों में सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये लोग संवाद कौशल में भी बहुत माहिर होते हैं।
मूलांक 5 का करियर
अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 5 के जातक संचार, व्यापार, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर बनाते हैं। इन लोगों में बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये लोग अपनी वाकपटुता से हर किसी का दिल जीत लेते हैं।
जोखिम उठाने में माहिर
मूलांक पांच के जातक किसी भी काम में जोखिम उठाने में माहिर होते हैं। इन लोगों को किसी भी काम से डर नहीं लगता है। इसके साथ ही ये लोग मल्टीटास्कर होते हैं। ये लोग एक साथ कई सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं।
प्यार के मामले में होते हैं अनलकी
अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 5 के जातक प्यार के मामले में अनलकी होते हैं। इन लोगों को सच्चा प्यार कभी भी हासिल नहीं होता है। ये लोग सच्चे प्यार की तलाश में कई संबंध बनाते हैं, लेकिन इनका दिल बार- बार टूट जाता है।
पार्टनर के प्रति वफादार
मूलांक 5 के जातक भले ही प्यार के मामले में लकी नहीं होते हैं, लेकिन ये जिसके साथ ही होते हैं उसके साथ बहुत लॉयल रहते हैं। ये लोग कभी भी अपने पार्टनर का दिल नहीं दुखाते हैं। हर कदन पर इस मूलांक के साथ अपने साथी का साथ देते हैं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग