Numerology: सच्चे प्यार के लिए तरस जाते हैं इस मूलांक के जातक, बार- बार टूट जाता है दिल

Numerology: ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अंक शास्त्र में मूलांक के बारे में बताया जाता है। हमारे मूलांक का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। मूलांक से हम किसी भी व्यक्ति के विचार, स्वभाव और भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अंक शास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिस मूलांक के जातक प्यार के लिए तरस जाते हैं। इन मूलांक वालों को सच्चा प्यार कभी हासिल नहीं होता है, लेकिन ये खुद जिस किसी से भी प्यार करते हैं उनका पूरा साथ निभाते हैं। आइए जानते हैं इन मूलांक के बारे में।