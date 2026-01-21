21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Numerology: सच्चे प्यार के लिए तरस जाते हैं इस मूलांक के जातक, बार- बार टूट जाता है दिल

Numerology: अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बारे में बारे में विस्तार से चर्चा की गई। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिस मूलांक के जातक प्यार के मामले में बहुत अनलकी होते हैं। आइए जानते हैं इस मूलांक के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 21, 2026

Numerology

प्यार के मामले में अनलकी होते हैं इस मूलांक के जातक (unsplash)

Numerology: ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अंक शास्त्र में मूलांक के बारे में बताया जाता है। हमारे मूलांक का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। मूलांक से हम किसी भी व्यक्ति के विचार, स्वभाव और भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अंक शास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिस मूलांक के जातक प्यार के लिए तरस जाते हैं। इन मूलांक वालों को सच्चा प्यार कभी हासिल नहीं होता है, लेकिन ये खुद जिस किसी से भी प्यार करते हैं उनका पूरा साथ निभाते हैं। आइए जानते हैं इन मूलांक के बारे में।

इस मूलांक के जातक होते हैं प्यार में अनलकी

जन्म तिथि 5,14, 23
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की इन तारीखों पर होता है, उन लोगों का मूलांक 5 होता है। मूलांक पांच का स्वामी ग्रह बुध ग्रह को माना जाता है। इन लोगों में सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये लोग संवाद कौशल में भी बहुत माहिर होते हैं।

मूलांक 5 का करियर
अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 5 के जातक संचार, व्यापार, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर बनाते हैं। इन लोगों में बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये लोग अपनी वाकपटुता से हर किसी का दिल जीत लेते हैं।

जोखिम उठाने में माहिर
मूलांक पांच के जातक किसी भी काम में जोखिम उठाने में माहिर होते हैं। इन लोगों को किसी भी काम से डर नहीं लगता है। इसके साथ ही ये लोग मल्टीटास्कर होते हैं। ये लोग एक साथ कई सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं।

प्यार के मामले में होते हैं अनलकी
अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 5 के जातक प्यार के मामले में अनलकी होते हैं। इन लोगों को सच्चा प्यार कभी भी हासिल नहीं होता है। ये लोग सच्चे प्यार की तलाश में कई संबंध बनाते हैं, लेकिन इनका दिल बार- बार टूट जाता है।

पार्टनर के प्रति वफादार
मूलांक 5 के जातक भले ही प्यार के मामले में लकी नहीं होते हैं, लेकिन ये जिसके साथ ही होते हैं उसके साथ बहुत लॉयल रहते हैं। ये लोग कभी भी अपने पार्टनर का दिल नहीं दुखाते हैं। हर कदन पर इस मूलांक के साथ अपने साथी का साथ देते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 01:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology: सच्चे प्यार के लिए तरस जाते हैं इस मूलांक के जातक, बार- बार टूट जाता है दिल

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Gemstone: सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न धारण करें? जानिए नियम और लाभ

Gemstone
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Panchang 22 January 2026: आज का पंचांग 22 जनवरी 2026: विनायक चतुर्थी, शुभ चौघड़िया और राहु काल

Aaj Ka Panchang 22 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को क्या- क्या अर्पित करना चाहिए, यहां जानिए सारी सामग्री

Basant Panchami 2026
धर्म/ज्योतिष

भगवान भी माफ नहीं करते ये गलतीः प्रेमानंद जी महाराज

धर्म और अध्यात्म

गरुड़ पुराण के अनुसार इन लोगों को भूलकर भी नहीं जाना चाहिए श्मशान घाट

Garuda Purana funeral rules
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.