Numerology: बिजनेस टायकून बनती है इस मूलांक की लड़कियां, अपनी बुद्धि से हर किसी को देती हैं मात

Ank Jyotish :अंक शास्त्र पूरी तरह से गणित पर आधारित है। इसमें अंक के द्वारा व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी निकाली जाती है। अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की तरह ही कार्य करती है। अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक से व्यक्ति के भविष्य और स्वभाव के बारे में पता लगा सकते हैं। मूलांक के बारे में व्यक्ति जन्म तिथि के आधार पर पता लगाया जा सकता है। जन्मतिथि की संख्या को जोड़कर मूलांक निकाला जाता है। इसमें 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बारे में चर्चा की गई है। आज हम ऐसे मूलांक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस मूलांक की लड़कियां करियर में बहुत आगे बढ़ती हैं और अपनी तेज बुद्धि से बहुत पैसा कमाती हैं। आइए जाने इसके बारे में।