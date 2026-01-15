Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बहुत मेहनती,जीवन में पाती हैं ऊंचा मुकाम

Numerology: अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अहम हिस्सा है। इसमें मूलांक के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। मूलांक व्यक्ति के जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक के बारे में बताया गया है। हर मूलांक की अपनी-अपनी खासियत होती है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे खास मूलांक की चर्चा की गई है, जिस मूलांक की लड़कियां बहुत ही मेहनती मानी जाती है। इस मूलांक की लड़कियां अधिकतर सरकारी क्षेत्र में बहुत नाम कमाती हैं। आज हम इन्हीं कुछ खास मूलांक के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे में आइए जाने कि किस मूलांक की लड़कियां अपनी मेहनत के दम पर अपार सफलता हासिल करती हैं।