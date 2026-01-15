Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बहुत मेहनती,जीवन में पाती हैं ऊंचा मुकाम

chatgpt
Numerology: अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अहम हिस्सा है। इसमें मूलांक के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। मूलांक व्यक्ति के जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक के बारे में बताया गया है। हर मूलांक की अपनी-अपनी खासियत होती है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे खास मूलांक की चर्चा की गई है, जिस मूलांक की लड़कियां बहुत ही मेहनती मानी जाती है। इस मूलांक की लड़कियां अधिकतर सरकारी क्षेत्र में बहुत नाम कमाती हैं। आज हम इन्हीं कुछ खास मूलांक के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे में आइए जाने कि किस मूलांक की लड़कियां अपनी मेहनत के दम पर अपार सफलता हासिल करती हैं।
मूलांक 1 की लड़कियां
अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने 1, 10, 19 य3 28 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह को माना जाता है। सूर्य के प्रभाव के कारण इस मूलांक की लड़कियां बहुत ही मेहनती होती हैं और जीवन में बहुत सफलता हासिल करती हैं।
मूलांक 4 वाली लड़कियां
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 13, 22, 31 की डेट को हुआ होता है, उन लोगों का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 का स्वामी राहु ग्रह को माना जाता है। इस मूलांक की लड़कियों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। इसके साथ ही ये सरकारी नौकरी में बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त करती हैं।
मूलांक 8 वाली लड़कियां
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ होता है, उन लोगों का मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि ग्रह को माना जाता है। इस मूलांक की जातक शनि ग्रह के प्रभाव के कारण कठिन परिश्रमी होते हैं। ये लोग अपनी मेहनत से जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं।
