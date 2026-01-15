15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बहुत मेहनती,जीवन में पाती हैं ऊंचा मुकाम

Numerology: अंक शास्त्र के अंतर्गत हर मूलांक के बारे में कुछ खूबियां और खामियां बताई गई हैं। आज हम कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बात करेंगे, जिस मूलांक की लड़कियां बहुत ही मेहनती होती है। चलिए जानते हैं इन खास मूलांक के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 15, 2026

Numerology

chatgpt

Numerology: अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अहम हिस्सा है। इसमें मूलांक के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। मूलांक व्यक्ति के जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक के बारे में बताया गया है। हर मूलांक की अपनी-अपनी खासियत होती है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे खास मूलांक की चर्चा की गई है, जिस मूलांक की लड़कियां बहुत ही मेहनती मानी जाती है। इस मूलांक की लड़कियां अधिकतर सरकारी क्षेत्र में बहुत नाम कमाती हैं। आज हम इन्हीं कुछ खास मूलांक के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे में आइए जाने कि किस मूलांक की लड़कियां अपनी मेहनत के दम पर अपार सफलता हासिल करती हैं।

इन मूलांक की लड़कियां होती हैं मेहनती

मूलांक 1 की लड़कियां
अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने 1, 10, 19 य3 28 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह को माना जाता है। सूर्य के प्रभाव के कारण इस मूलांक की लड़कियां बहुत ही मेहनती होती हैं और जीवन में बहुत सफलता हासिल करती हैं।

मूलांक 4 वाली लड़कियां
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 13, 22, 31 की डेट को हुआ होता है, उन लोगों का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 का स्वामी राहु ग्रह को माना जाता है। इस मूलांक की लड़कियों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। इसके साथ ही ये सरकारी नौकरी में बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त करती हैं।

मूलांक 8 वाली लड़कियां
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ होता है, उन लोगों का मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि ग्रह को माना जाता है। इस मूलांक की जातक शनि ग्रह के प्रभाव के कारण कठिन परिश्रमी होते हैं। ये लोग अपनी मेहनत से जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बहुत मेहनती,जीवन में पाती हैं ऊंचा मुकाम

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन जरूर करें ये काम, पितृदोष से मिलेगी मुक्ति

Mauni Amavasya 2026
धर्म/ज्योतिष

Amavasya Ekadashi Bhajan : अमावस्या और एकादशी पर कौनसे भजन सुनने चाहिए?

Amavasya Ekadashi Bhajan
धर्म और अध्यात्म

Vedic Astrology : ज्योतिष में गोचर का असर: कौन सा ग्रह कब देगा शुभ फल और कब बरतें सावधानी

Vedic Astrology
धर्म/ज्योतिष

February Ekadashi Date 2026: फरवरी के महीने में कब- कब रखा जाएगा एकादशी का व्रत, यहां देखे डेट और महत्व

February Ekadashi Date 2026
धर्म/ज्योतिष

सर्दी के मौसम में कौन से रंग पहनने चाहिए? ज्योतिष के अनुसार शुभ रंग

Lucky Colour According to Zodiac Sign
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.