Aaj Ka Rashifal 17 April: वैशाख अमावस्या राशिफल: पितरों की कृपा से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 17 April 2026:आज का राशिफल 17 अप्रैल 2026: शुक्रवार का दिन वैशाख अमावस्या के प्रभाव में बीत रहा है, जो आत्मनिरीक्षण, पुराने कार्यों को पूरा करने और पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। आज का दिन मेष से मीन राशि तक सभी के लिए मिलाजुला परिणाम लेकर आया है। मिथुन, सिंह, धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मचिंतन और सुधार का संकेत दे रहा है, वहीं वृषभ और तुला राशि वालों को आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। दूसरी ओर मीन राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए कैसा रहेगा आज का राशिफल।