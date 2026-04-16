Panchang : आज का पंचांग 17 अप्रैल 2026 (शुक्रवार): शुभ चौघड़िया, दिशा शूल और विशेष योग

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 10.30 से 12.00 तक रहेगा

तिथि – अमावस्या तिथि सायं 5.22 तक होगी तदुपरान्त प्रतिपदा तिथि होगी ।

नक्षत्र – रेवती नक्षत्र दिन 12.02 तक रहेगा तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र होगा ।

योग – वैधृति योग प्रातः 7.22 तक रहेगा तदुपरान्त विष्कुम्भ योग अंतरात्रि 3.45 तक रहेगा तदुपरान्त प्रीति योग रहेगा ।

करण – चतुष्पद करण दिन 9.22 तक रहेगा तदुपरान्त नाग करण रहेगा।

विशिष्ट योग – अमृतसिद्धि योग सूर्योदय से दिन 12-02 तक, सर्वार्थसिद्धि योग संपूर्ण दिनरात्रि, कुमारयोग सायं 5-22 से सूर्योदय तक

व्रत / दिवस विशेष – देवपितृकार्य अमावस्या, श्री शुकदेव जयंती, वैधृति पुण्यं, मेला पुर पिजोंर (हरियाणा ) , पंचक दिन 12-02 तक,

चन्द्रमा – आज दिन 12.02 तक मीन राशि में होगा तदुपरान्त मेष राशि में प्रवेश होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चरण 4 में प्रवेश दिन 3-03 पर.