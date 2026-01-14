Pongal 2026: मकर संक्रांति के दिन से शुरू हुआ चार दिवसीय पर्व पोंगल, जानिए इसका महत्व

Pongal 2026: पोंगल का पर्व विशेष रूप से तमिलनाड़ू में मनाया जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, उसी तरह से दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पोंगल का पर्व पूरे चार दिनों तक चलता है। इस साल पोंगल की शुरुआत 14 जनवरी 2026 से हो रही है और इसका समापन 17 जनवरी 2026 को होगा। इन चारों दिनों पर अलग- अलग तरह से पूजा- अर्चना की जाती है। पोंगल में भगवान इंद्र और सूर्य की पूजा का विधान है। ये त्योहार भी किसान समुदाय के लिए खास माना जाता है। आइए जानते हैं पोंगल के महत्व के बारे में।