Rahu Gochar 2025: शतभिषा नक्षत्र में राहु की एंट्री, इन 3 राशियों की बदल सकती है किस्मत

Rahu Gochar 2025: 24 नवंबर 2025 को राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष अनुसार यह गोचर मेष, कन्या और धनु राशि के जातकों को करियर, धन और मान-सम्मान में बड़ा लाभ दिला सकता है।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Sep 28, 2025

Rahu Gochar 2025

Rahu Gochar 2025 (photo- grok ai)

Rahu Nakshatra Parivartan 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल दीपावली का शुभ पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन दिवाली के करीब एक महीने बाद एक बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। दरअसल, 24 नवंबर 2025 को राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु को पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन जब यह अपने ही नक्षत्र में आता है, तो कई बार अप्रत्याशित लाभ भी देता है।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, राहु का यह गोचर तीन खास राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इन जातकों को करियर, धन और मान-सम्मान में विशेष लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं किन राशियों की किस्मत बदलने वाली है।

मेष राशि

राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा। करियर में लंबे समय से चली आ रही रुकावटें दूर होंगी। व्यापार कर रहे लोगों को मुनाफे के नए मौके मिलेंगे और साझेदारी से लाभ मिलेगा। घर-परिवार का माहौल सकारात्मक होगा और पुरानी चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। आर्थिक मोर्चे पर कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी यात्रा की योजना बना रहे थे, उन्हें इस दौरान खूब लाभ मिलेगा। दांपत्य जीवन में भी तनाव कम होगा और रिश्तों में मधुरता लौटेगी।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए राहु का यह परिवर्तन बेहद खास साबित होगा। मेहनत करने वालों को पढ़ाई और नौकरी दोनों में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। करियर में अचानक बड़ा बदलाव आपके लिए उन्नति का मार्ग खोल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी। इस अवधि में आपके अधूरे कार्य तेजी से पूरे हो सकते हैं। किसी बड़े अवसर की प्राप्ति भी संभव है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर धन और तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या वेतनवृद्धि का अवसर मिल सकता है। व्यवसायियों को अचानक लाभ होने के योग हैं। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी और धन-संपत्ति की प्राप्ति आसानी से होगी। बचत बढ़ने से भविष्य सुरक्षित होगा।

Published on:

28 Sept 2025 06:40 pm

Published on: 28 Sept 2025 06:40 pm

