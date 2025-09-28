Rahu Gochar 2025: शतभिषा नक्षत्र में राहु की एंट्री, इन 3 राशियों की बदल सकती है किस्मत

राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा। करियर में लंबे समय से चली आ रही रुकावटें दूर होंगी। व्यापार कर रहे लोगों को मुनाफे के नए मौके मिलेंगे और साझेदारी से लाभ मिलेगा। घर-परिवार का माहौल सकारात्मक होगा और पुरानी चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। आर्थिक मोर्चे पर कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी यात्रा की योजना बना रहे थे, उन्हें इस दौरान खूब लाभ मिलेगा। दांपत्य जीवन में भी तनाव कम होगा और रिश्तों में मधुरता लौटेगी।