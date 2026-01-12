Ratha Saptami 2026 Date: कब मनाई जाएगी रथ सप्तमी? यहां जानिए तिथि और महत्व

Ratha Saptami 2026 Date: हिंदू धर्म में सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित माना गया है। सूर्यदेव को अरोग्यता प्रदान करने वाला माना जाता है। सूर्य की उपासना करने से साधक को सुख, समृद्धि के साथ- साथ निरोग काया की भी प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है और उनकी विधिपूर्वक पूजा की जाती है। इस शुभ तिथि पर सूर्य देव की पूजा करने से और दान- पुण्य करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव की उपासना करने से सात प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल रथ सप्तमी कब है।