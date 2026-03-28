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Ravivar Upay: मिर्ची नहीं है तो इन चीजों से उतारें नजर, दूर होगी हर नकारात्मक ऊर्जा

Ravivar Upay: रविवार का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत विशेष माना जाता है। अक्सर लोगों को नजर लगने पर कई घरेलू उपाय किए जाते हैं, जिनमें मिर्ची का उपयोग सबसे आम है। लेकिन अगर मिर्ची उपलब्ध न हो, तो भी कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही उपायों के बारे में।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 28, 2026

Ravivar Upay, Sunday Remedies, Ravivar Totke,

Ravivar Totke: मिर्ची के अलावा इन चीजों से करें नजर दोष दूर|Chatgpt

Ravivar Upay: रविवार का दिन नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को दूर करने के लिए बेहद खास माना जाता है। आमतौर पर लोग मिर्ची से नजर उतारते हैं, लेकिन अगर मिर्ची उपलब्ध न हो तो भी कई आसान और प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर बुरी नजर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करते हैं। आइए जानते हैं रविवार के दिन किन चीजों से नजर उतारी जा सकती है।

रविवार को अपनाएं ये 5 असरदार उपाय

नमक से नजर उतारने का सरल उपाय

नमक को शुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला माना जाता है। एक मुट्ठी नमक लें और जिस व्यक्ति को नजर लगी हो, उसके सिर से 7 बार घुमाएँ। इसके बाद नमक को घर के बाहर फेंक दें। यह उपाय बेहद आसान है और तुरंत राहत देने वाला माना जाता है।

राई और नमक का प्रभावशाली प्रयोग

राई (सरसों के दाने) और नमक का मिश्रण नजर दोष दूर करने में बहुत असरदार होता है। दोनों को मिलाकर व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारें और फिर इसे जलती हुई आग में डाल दें। मान्यता है कि इससे बुरी नजर तुरंत समाप्त हो जाती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है।

नींबू से नकारात्मक ऊर्जा का नाश

नींबू को ऊर्जा संतुलन के लिए बेहद शक्तिशाली माना जाता है। एक ताजा नींबू लें और उसे व्यक्ति के सिर से 7 बार घुमाकर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। ध्यान रखें कि इसे घर के अंदर या आसपास न फेंकें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होता है।

लौंग और कपूर से शुद्धिकरण

2-3 लौंग को जलाकर उसकी धूप से नजर उतारना एक पारंपरिक उपाय है। इसी तरह कपूर जलाकर उसकी लौ को व्यक्ति के आसपास घुमाने से भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। कपूर का धुआं वातावरण को भी पवित्र करता है और मन को शांति देता है।

नारियल से नजर दोष का अंत

नारियल को सिर से 7 बार घुमाकर मंदिर में चढ़ाना या बहते पानी में प्रवाहित करना बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय विशेष रूप से तब किया जाता है जब नजर बहुत गहरी लगी हो।

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Published on:

28 Mar 2026 03:53 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ravivar Upay: मिर्ची नहीं है तो इन चीजों से उतारें नजर, दूर होगी हर नकारात्मक ऊर्जा

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