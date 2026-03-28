Ravivar Upay: मिर्ची नहीं है तो इन चीजों से उतारें नजर, दूर होगी हर नकारात्मक ऊर्जा

Ravivar Upay: रविवार का दिन नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को दूर करने के लिए बेहद खास माना जाता है। आमतौर पर लोग मिर्ची से नजर उतारते हैं, लेकिन अगर मिर्ची उपलब्ध न हो तो भी कई आसान और प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर बुरी नजर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करते हैं। आइए जानते हैं रविवार के दिन किन चीजों से नजर उतारी जा सकती है।