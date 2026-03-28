Tarot Rashifal 29 March 2026: मेष को खुशखबरी, सिंह की बढ़ेगी आय, जानें सभी राशियों का आज का हाल

Tarot Rashifal 29 March 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और बदलाव लेकर आ सकता है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहों और ऊर्जा के प्रभाव से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हलचल देखने को मिलेगी। कुछ राशियों को खुशखबरी मिल सकती है, तो वहीं कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। करियर, धन और रिश्तों के मामलों में आज का दिन खास संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल और दिन का हाल।