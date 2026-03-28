April 2026 Grah Gochar: इन तारीखों पर बदलेंगी ग्रहों की चाल, 5 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

April Astrology 2026: इन खास तारीखों पर ग्रहों की चाल बदलेगी|Freepik
April 2026 Grah Gochar: अप्रैल का महीना ग्रहों के बड़े बदलावों के कारण बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान कई प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, जिससे कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खुल सकते हैं। खासतौर पर 5 राशियों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड की शुरुआत जैसा साबित हो सकता है। करियर, धन और सफलता के मामलों में अचानक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन तारीखों पर ग्रहों की चाल बदलेगी और किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
इस महीने की शुरुआत 1 अप्रैल को बुध के गोचर से होती है। इसके बाद 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जो ऊर्जा और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा।मध्य अप्रैल में 14 तारीख को सूर्य का मेष में प्रवेश एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वहीं 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में आकर सुख-सुविधाओं और धन के योग बनाएंगे।महीने के अंत में बुध और मंगल के लगातार नक्षत्र परिवर्तन से जीवन में गति और नए अवसर बनेंगे।
|तारीख
|ग्रह
|गोचर / परिवर्तन
|1 अप्रैल
|बुध
|कुंभ राशि में रहते हुए पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश
|2 अप्रैल
|मंगल
|मीन राशि में प्रवेश
|6 अप्रैल
|शुक्र
|भरणी नक्षत्र में प्रवेश
|6 अप्रैल
|मंगल
|उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश
|11 अप्रैल
|बुध
|मीन राशि में प्रवेश
|13 अप्रैल
|बुध
|उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश
|14 अप्रैल
|सूर्य
|मेष राशि में गोचर
|16 अप्रैल
|शुक्र
|कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश
|17 अप्रैल
|शनि
|उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश
|19 अप्रैल
|शुक्र
|वृषभ राशि में प्रवेश
|20 अप्रैल
|केतु
|मघा नक्षत्र में प्रवेश
|20 अप्रैल
|गुरु
|पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश
|22 अप्रैल
|बुध
|रेवती नक्षत्र में प्रवेश
|24 अप्रैल
|मंगल
|रेवती नक्षत्र में प्रवेश
|27 अप्रैल
|शुक्र
|रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश
|28 अप्रैल
|सूर्य
|भरणी नक्षत्र में प्रवेश
|30 अप्रैल
|बुध
|मेष राशि में प्रवेश
मेष राशि वालों के लिए यह महीना टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सूर्य और बुध का आपकी राशि में आना आपको ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच देगा।करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं बिजनेस में नए अवसर सामने आएंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी लोगों को प्रभावित करेगी।
वृषभ राशि वालों के लिए 19 अप्रैल के बाद का समय बेहद शुभ रहेगा। शुक्र का आपकी राशि में प्रवेश धन, आकर्षण और सुख-सुविधाएं बढ़ाएगा।अचानक धन लाभ या नया इनकम सोर्स मिलने की संभावना है। रिश्तों में भी मधुरता आएगी और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना नेटवर्किंग और ग्रोथ का है। नए लोगों से जुड़ने और अपने विचारों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी आपको पहचान दिला सकती है।
कन्या राशि के लिए अप्रैल सफलता और उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपकी विश्लेषण क्षमता और काम में परफेक्शन आपको दूसरों से अलग बनाएगा।नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।
मीन राशि वालों के लिए यह महीना सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। मंगल और बुध का आपकी राशि में आना आपको ऊर्जा और गति देगा।करियर में नए अवसर मिलेंगे और रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग