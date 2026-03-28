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April 2026 Grah Gochar: इन तारीखों पर बदलेंगी ग्रहों की चाल, 5 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

April 2026 Grah Gochar: अप्रैल का महीना काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। इसके प्रभाव से कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है और उनके लिए यह महीना बेहद शानदार साबित होगा।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 28, 2026

April 2026 Grah Gochar, April planetary transits 2026

April Astrology 2026: इन खास तारीखों पर ग्रहों की चाल बदलेगी|Freepik

April 2026 Grah Gochar: अप्रैल का महीना ग्रहों के बड़े बदलावों के कारण बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान कई प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, जिससे कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खुल सकते हैं। खासतौर पर 5 राशियों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड की शुरुआत जैसा साबित हो सकता है। करियर, धन और सफलता के मामलों में अचानक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन तारीखों पर ग्रहों की चाल बदलेगी और किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

Grah Gochar 2026: अप्रैल में ग्रहों की बड़ी हलचल

इस महीने की शुरुआत 1 अप्रैल को बुध के गोचर से होती है। इसके बाद 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जो ऊर्जा और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा।मध्य अप्रैल में 14 तारीख को सूर्य का मेष में प्रवेश एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वहीं 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में आकर सुख-सुविधाओं और धन के योग बनाएंगे।महीने के अंत में बुध और मंगल के लगातार नक्षत्र परिवर्तन से जीवन में गति और नए अवसर बनेंगे।

तारीखग्रहगोचर / परिवर्तन
1 अप्रैलबुधकुंभ राशि में रहते हुए पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश
2 अप्रैलमंगलमीन राशि में प्रवेश
6 अप्रैलशुक्रभरणी नक्षत्र में प्रवेश
6 अप्रैलमंगलउत्तरभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश
11 अप्रैलबुधमीन राशि में प्रवेश
13 अप्रैलबुधउत्तरभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश
14 अप्रैलसूर्यमेष राशि में गोचर
16 अप्रैलशुक्रकृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश
17 अप्रैलशनिउत्तरभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश
19 अप्रैलशुक्रवृषभ राशि में प्रवेश
20 अप्रैलकेतुमघा नक्षत्र में प्रवेश
20 अप्रैलगुरुपुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश
22 अप्रैलबुधरेवती नक्षत्र में प्रवेश
24 अप्रैलमंगलरेवती नक्षत्र में प्रवेश
27 अप्रैलशुक्ररोहिणी नक्षत्र में प्रवेश
28 अप्रैलसूर्यभरणी नक्षत्र में प्रवेश
30 अप्रैलबुधमेष राशि में प्रवेश

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह महीना टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सूर्य और बुध का आपकी राशि में आना आपको ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच देगा।करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं बिजनेस में नए अवसर सामने आएंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी लोगों को प्रभावित करेगी।

वृषभ राशि


वृषभ राशि वालों के लिए 19 अप्रैल के बाद का समय बेहद शुभ रहेगा। शुक्र का आपकी राशि में प्रवेश धन, आकर्षण और सुख-सुविधाएं बढ़ाएगा।अचानक धन लाभ या नया इनकम सोर्स मिलने की संभावना है। रिश्तों में भी मधुरता आएगी और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना नेटवर्किंग और ग्रोथ का है। नए लोगों से जुड़ने और अपने विचारों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी आपको पहचान दिला सकती है।

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए अप्रैल सफलता और उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपकी विश्लेषण क्षमता और काम में परफेक्शन आपको दूसरों से अलग बनाएगा।नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह महीना सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। मंगल और बुध का आपकी राशि में आना आपको ऊर्जा और गति देगा।करियर में नए अवसर मिलेंगे और रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना जरूरी है।

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Updated on:

28 Mar 2026 02:31 pm

Published on:

28 Mar 2026 01:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / April 2026 Grah Gochar: इन तारीखों पर बदलेंगी ग्रहों की चाल, 5 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

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