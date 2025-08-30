September 2025 Grah Gochar: सितंबर में ग्रह गोचर से बन रहा ये योग, जानिए किन राशियों को मिल सकता है फायदा

सिंतबर के महीने में 3 बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं इसका असर कई राशियों पर देखने को मिलेगा। पहला गोचर 13 सितंबर 2025 को होने वाला है। जिसमें मंगल का तुला राशि में प्रवेश होने वाला है। दूसरा गोचर 15 सितंबर 2025 को होगा। जिसमें शुक्र का सिंह राशि में और बुध का कन्या राशि में प्रवेश होने वाला है। तीसरा गोचर 17 सितंबर 2025 को होने वाला है। जिसमें सूर्य का कन्या राशि में गोचर होगा। इन ग्रह-गोचरों से कुछ राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।