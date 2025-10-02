Shadashtak Yog 2025: दशहरे के बाद बनेगा राजयोग, इन 3 राशियों की बदल सकती है तकदीर

Shadashtak Yog 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर या उनकी युति से लोगों के जीवन पर गहरा असरा पड़ता है। ऐसे में 5 अक्टूबर को एक विशेष योग बनने जा रहा है। इसे षडाष्टक योग कहा जाता है। यह योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे या आठवें भाव में स्थित होते हैं। इस बार शनि ग्रह (कर्मफल दाता) और बुध ग्रह (ग्रहों के राजकुमार) आपस में षडाष्टक योग का निर्माण करने वाले हैं। खास बात यह है कि यह शुभ योग दशहरे के बाद बन रहा है और तीन राशियों के लिए बेहद मंगलकारी साबित हो सकता है।