Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shadashtak Yog 2025: दशहरे के बाद बनेगा राजयोग, इन 3 राशियों की बदल सकती है तकदीर

Shadashtak Yog 2025: 5 अक्टूबर 2025 को शनि और बुध ग्रह का षडाष्टक योग बन रहा है। दशहरे के बाद बनने वाला यह दुर्लभ संयोग मेष, कर्क और मीन राशि वालों को धनलाभ, करियर में सफलता और मानसिक शांति दिला सकता है। जानें किसे मिलेगा लाभ।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 02, 2025

Shadashtak Yog 2025

Shadashtak Yog 2025 (photo- gemini ai)

Shadashtak Yog 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर या उनकी युति से लोगों के जीवन पर गहरा असरा पड़ता है। ऐसे में 5 अक्टूबर को एक विशेष योग बनने जा रहा है। इसे षडाष्टक योग कहा जाता है। यह योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे या आठवें भाव में स्थित होते हैं। इस बार शनि ग्रह (कर्मफल दाता) और बुध ग्रह (ग्रहों के राजकुमार) आपस में षडाष्टक योग का निर्माण करने वाले हैं। खास बात यह है कि यह शुभ योग दशहरे के बाद बन रहा है और तीन राशियों के लिए बेहद मंगलकारी साबित हो सकता है।

कब बनेगा शनि-बुध षडाष्टक योग?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 5 अक्टूबर की सुबह 6 बजे यह विशेष योग बनेगा। उस समय बुध ग्रह तुला राशि में रहेंगे और शनि ग्रह मीन राशि में विराजमान होंगे। दोनों ग्रह लगभग 150 डिग्री पर होंगे और यही स्थिति षडाष्टक योग का निर्माण करेगी। इस योग के प्रभाव से कुछ राशियों की किस्मत बदल सकती है और उन्हें धन लाभ, करियर में सफलता और मानसिक शांति का आशीर्वाद मिलेगा।

इन 3 राशियों को मिलेगा लाभ

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग सौभाग्य लेकर आ रहा है। इस समय आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां कम होंगी और खर्चों में राहत मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जीवन से नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए शनि-बुध का यह योग संपत्ति और परिवार से जुड़ी खुशखबरी ला सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी किसी विवाद में फंसे हुए हैं तो उसका समाधान हो सकता है। साथ ही नई प्रॉपर्टी खरीदने की संभावना भी बन रही है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और घर के सदस्यों के बीच आपसी संबंध मजबूत होंगे। मानसिक शांति बनी रहेगी और कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय व्यापार और करियर में तरक्की का है। व्यवसाय में लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जिससे आप आत्मविश्वास के साथ बड़े फैसले ले पाएंगे। हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी है। भाग्य का साथ मिलेगा और रुका हुआ काम पूरा हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

Published on:

02 Oct 2025 12:51 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shadashtak Yog 2025: दशहरे के बाद बनेगा राजयोग, इन 3 राशियों की बदल सकती है तकदीर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Dussehra 2025 : शमी वृक्ष से लेकर मुख्य द्वार तक, दशहरे पर घर के इन 5 स्थानों पर दीपक जलाने से होती है लक्ष्मी कृपा

Dussehra 2025, Light lamps on Dussehra, Goddess Lakshmi puja,
धर्म और अध्यात्म

Dhanteras 2025: धनतेरस पर सिर्फ सोना-चांदी ही नहीं, ये 7 चीजें खरीदना भी माना जाता है बहुत शुभ

Diwali date,Dhanteras 2025 ,Dhanteras 2025 date and time,
धर्म और अध्यात्म

Budh Gochar On Dussehra : दशहरा पर बुध का उदय इन 3 राशि वालों की खोल सकता है किस्मत, धन वर्षा के योग

Budh Gochar On Dussehra
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth 2025 Date: 9 या 10 अक्टूबर? करवा चौथ की तारीख को लेकर चल रहा है असमंजस, पंचांग क्या कहता है?

Karwa Chauth 2025 date time , Karwa Chauth shubh muhurat,Karwa Chauth 2025,
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025 : आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2025: जानें किस राशि को मिल सकता है धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.