Surya Dev Ki Priya Rashiyan: भगवान सूर्य को बहुत ही प्रिय हैं ये राशियां, हर मुश्किल से देते हैं निकाल

Surya Dev Ki Priya Rashiyan: ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों के बारे में बताया गया है। हर ग्रह का संबंध किसी ना किसी राशि के साथ होता है। हर राशि के लोगों का बात- व्यवहार अलग- अलग प्रकार का होता है। ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य ग्रह को शक्ति, सम्मान और आत्मविश्वास का कारक माना गया है। भगवान सूर्य की पूजा करने से साधक को उत्तम संतान, यश और धन की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर सूर्य ग्रह की कृपा हो जाती है, उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की कृपा जिस राशि पर हो जाती है, उनको जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं सूर्य देव की प्रिय राशियों के बारे में।