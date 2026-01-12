Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन क्यों खाई जाती है खिचड़ी? जानिए इसका महत्व

Makar Sankranti Khichdi Kyun Khaate Hain: मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश पर मनाया जाता है। इस साल सूर्य 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजकर 7 मिनट पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी 2026 को बुधवार के दिन मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान का विधान है। इस पावन तिथि पर भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और खासतौर पर खिचड़ी का सेवन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन खिचड़ी का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के त्योहार को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन खिचड़ी ही क्यों खाई जाती है। चलिए जाने इस दिन खिचड़ी का क्या महत्व।