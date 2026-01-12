12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन क्यों खाई जाती है खिचड़ी? जानिए इसका महत्व

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन खिचड़ी क्यों खाई जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी क्यों खाई जाती है और इसके धार्मिक महत्व के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 12, 2026

Makar Sankranti 2026

Chatgpt

Makar Sankranti Khichdi Kyun Khaate Hain: मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश पर मनाया जाता है। इस साल सूर्य 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजकर 7 मिनट पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी 2026 को बुधवार के दिन मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान का विधान है। इस पावन तिथि पर भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और खासतौर पर खिचड़ी का सेवन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन खिचड़ी का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के त्योहार को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन खिचड़ी ही क्यों खाई जाती है। चलिए जाने इस दिन खिचड़ी का क्या महत्व।

मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी क्यों खाते हैं


पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा की शुरुआत बाबा गोरखनाथ के द्वारा की गई थी । ऐसा माना जाता है कि जब खिलजी ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, उस समय युद्ध लड़ते- लड़ते योद्धाओं के पास भोजन बनाने का अधिक समय नहीं रहता था। उस समय बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्यों और योद्धाओं को चावल, दाल और सब्जी के साथ पकाने की सलाह दी। इस भोजन को खाकर व्यक्ति में ऊर्जा आती है। ये व्यंजन बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला था। इसको खाकर सारी चीजों का पोषण भी एक ही साथ मिल जाता था। उसी समय से मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा की शुरुआत हुई। मकर संक्रांति के दिन आज भी बाबा गोरखनाथ के मंदिर में मेला लगता है और वहां खिचड़ी बांटी जाती है।

खिचड़ी खाने के लाभ


ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खिचड़ी का सेवन करने से ग्रहों का सकारात्मक असर हम पर पड़ता है। इसके साथ ही इसे खाने से हमारे शरीर को हर प्रकार का प्रोटीन मिलता है। खिचड़ी खाने से हमारा पेट भी हल्का रहता है और इसे पचाना भी बहुत आसान होता है। तुरंत ऊर्जा पाने के लिए ये सबसे अच्छा भोजन माना गया है। शनिवार के दिन खिचड़ी खाने से शनि देव की कृपा सदा साधक पर बनी रहती है।

मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान क्यों किया जाता है


मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने का विधान है। इस दिन खिचड़ी खाने के साथ- साथ दान भी करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो किसी को खिचड़ी बनाकर दान कर दें या आप खिचड़ी का सामग्री भी दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी का दान करने से साधक के धन भंडार हमेशा भरे रहते हैं।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन क्यों खाई जाती है खिचड़ी? जानिए इसका महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shattila Ekadashi Vrat: तिल के इन 6 चमत्कारी प्रयोगों से मिटेंगे जन्मों के पाप, जानें क्या है ‘षट्तिला’ का महत्व

Shattila Ekadashi Vrat:
धर्म और अध्यात्म

हीरा पहनना शुभ या अशुभ? जानिए किसे देता है धन-वैभव और किसे नुकसान

diamond wearing rules (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

कलयुग में इस सरल तरीके से मिलते हैं भगवान: संत कमल किशोर जी

Sant shree kamal kishore ji nagar
धर्म और अध्यात्म

Swastik Meaning : क्यों हर शुभ कार्य की शुरुआत स्वस्तिक से होती है? जानिए इसका गहरा अर्थ

Swastik Meaning in Indian Culture
धर्म और अध्यात्म

प्रेमानंद जी ने समझाया सच्चे प्यार और प्रेमी का मतलब

Premanand ji mahraj latest pravachan
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.