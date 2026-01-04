Vastu Warning: ये चीज़ें घर में रहीं तो मेहनत के बाद भी नहीं मिलेगी सफलता

हमारे जीवन और घर का माहौल सिर्फ हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि आसपास मौजूद वस्तुओं की ऊर्जा से भी प्रभावित होता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार हर वस्तु एक खास तरह की ऊर्जा उत्सर्जित करती है। यदि वस्तु सही स्थिति में है तो शुभ ऊर्जा देती है, लेकिन अगर वही वस्तु खराब, टूटी या अनुपयोगी हो जाए तो नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है। यही नकारात्मकता धीरे-धीरे जीवन में दुर्भाग्य और रुकावटों का कारण बनती है।