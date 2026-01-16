Vastu Tips: घर की किस दिशा में घड़ी लगाना होता है शुभ? जानिए क्या कहता है वास्तु नियम

Vastu Tips for Clock: वास्तु शास्त्र में हर चीज को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं। यदि हम वास्तु के नियमों का पालन करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। घड़ी केवल लोग समय देखने के लिए ही नहीं, बल्कि घर की सजा- सजावट के लिए भी लगाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में घड़ी लगाने की दिशा सही नहीं होगी, तो इसका हमें नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। घर में घड़ी गलत दिशा में लगाने से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे काम में रुकावट आ सकती है। आइए जानते हैं घड़ी लगाने का वास्तु नियम।