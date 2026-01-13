घर में ये 3 तस्वीरें लगते ही खुल जाते हैं तरक्की के रास्ते, बदल जाएगा आपका भाग्य

photo frame (pc: gemini generated)
कहा जाता है कि तस्वीरें सिर्फ दीवारों की शोभा नहीं होतीं, बल्कि वे हमारे मन, ऊर्जा और भाग्य पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष देवी-देवताओं के चित्र घर में सही दिशा में लगाए जाएं, तो नकारात्मक ग्रह शांत होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही तीन तस्वीरों के बारे में, जिनके लगाने मात्र से किस्मत पलटने की मान्यता है।
पहली तस्वीर है भगवान श्रीकृष्ण की, जिसमें वे कालिया नाग पर नृत्य करते दिखाई देते हैं। यह चित्र विशेष रूप से राहु और केतु से जुड़ी परेशानियों को शांत करने में सहायक माना जाता है।
ज्योतिष में राहु को सर्प ग्रह कहा गया है और कालसर्प दोष का सीधा संबंध राहु से माना जाता है। जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने कालिया नाग के विष को शांत किया, उसी तरह यह चित्र जीवन में फैले भ्रम, डर और नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति रखता है।
इसे घर के साउथ-ईस्ट (आग्नेय कोण) में लगाने से राहु का प्रभाव कम होने लगता है और घर में शुद्धता व सुरक्षा की भावना बनी रहती है।
दूसरी अत्यंत शुभ तस्वीर है नृत्य मुद्रा में चार भुजाओं वाले भगवान गणपति की। गणपति को बुद्धि, वाणी, सिद्धि और समृद्धि का देवता माना गया है।
अगर यह तस्वीर घर के नॉर्थ (उत्तर दिशा) में लगाई जाए, तो धन, वैभव और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। मान्यता है कि रोज श्रद्धा से गणपति जी के दर्शन करने और हल्का चंदन तिलक लगाने से वाणी में प्रभाव आता है और रुके काम बनने लगते हैं।
यह तस्वीर विशेष रूप से पढ़ाई, बिजनेस और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है।
तीसरी और अत्यंत शक्तिशाली तस्वीर है भगवान नरसिंह की। यह स्वरूप नकारात्मक ऊर्जा, भारी वास्तु दोष और शनि-मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने में सहायक माना जाता है।
अगर इसे घर के साउथ (दक्षिण दिशा) में लगाया जाए और रोज स्नान के बाद सिंदूर से तिलक किया जाए, तो भय, बाधा और शत्रु बाधा से रक्षा मिलती है। साथ ही शुक्र ग्रह से जुड़े सुख और आकर्षण भी बढ़ते हैं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग