घर में ये 3 तस्वीरें लगते ही खुल जाते हैं तरक्की के रास्ते, बदल जाएगा आपका भाग्य

पहली तस्वीर है भगवान श्रीकृष्ण की, जिसमें वे कालिया नाग पर नृत्य करते दिखाई देते हैं। यह चित्र विशेष रूप से राहु और केतु से जुड़ी परेशानियों को शांत करने में सहायक माना जाता है।

ज्योतिष में राहु को सर्प ग्रह कहा गया है और कालसर्प दोष का सीधा संबंध राहु से माना जाता है। जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने कालिया नाग के विष को शांत किया, उसी तरह यह चित्र जीवन में फैले भ्रम, डर और नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति रखता है।

इसे घर के साउथ-ईस्ट (आग्नेय कोण) में लगाने से राहु का प्रभाव कम होने लगता है और घर में शुद्धता व सुरक्षा की भावना बनी रहती है।