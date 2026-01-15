15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Vedic Astrology : ज्योतिष में गोचर का असर: कौन सा ग्रह कब देगा शुभ फल और कब बरतें सावधानी

Planetary Transits : ग्रहों का गोचर क्या होता है और यह आपकी सेहत, करियर, धन और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है? वैदिक ज्योतिष में गोचर का महत्व, ग्रहों की चाल, भावों पर असर और जीवन में सही फैसले लेने की पूरी जानकारी पढ़ें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 15, 2026

Vedic Astrology

Vedic Astrology : ज्योतिष में गोचर का असर: कौन सा ग्रह कब देगा शुभ फल और कब बरतें सावधानी

Planetary Transits in Astrology : ज्योतिष की दुनिया में, ग्रहों का गोचर किसी भी इंसान की जिंदगी में बड़ा फर्क डाल सकता है। गोचर का मतलब है ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। ये बदलाव वैदिक ज्योतिष में बहुत मायने रखते हैं। जब आप ग्रहों के गोचर को समझ लेते हैं, तो आपको पता चलने लगता है कि सेहत, करियर, रिश्ते या फिर आध्यात्मिकता जैसी चीजों पर उनका क्या असर पड़ सकता है।

ग्रहों का गोचर आखिर है क्या?

गोचर यानी मूवमेंट। ज्योतिष में ये तब होता है जब कोई ग्रह एक राशि छोड़कर दूसरी में जाता है। हर ग्रह की स्पीड अलग है, इसलिए हर कोई किसी राशि में अलग-अलग समय तक टिकता है। चंद्रमा सबसे तेज है, वहीं शनि सबसे धीमा। जब कोई ग्रह नई राशि में घुसता है, तो उसे राशि परिवर्तन कहते हैं। ये मूवमेंट आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से सीधे आप पर असर डालता है।

ज्योतिष में गोचर का महत्व

वैदिक ज्योतिष में, ग्रहों का गोचर सिर्फ़ तारों की चाल नहीं है—ये ब्रह्मांड की ऊर्जा में बदलाव लाते हैं। नौ ग्रह—सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु—हर एक का अपना असर है। आपकी कुंडली में ये जहां बैठे हैं, वहां से ये या तो अच्छा फल देते हैं या थोड़ा मुश्किल वक्त लेकर आते हैं। ज्योतिषी इन्हीं गोचरों को देखकर बताते हैं कि किसकी जिंदगी में कब क्या बदलाव, मौका या चुनौती आने वाली है।

कितना वक्त लगता है एक गोचर में?

ग्रह एक राशि में रहने की अवधि
सूर्यलगभग 1 महीना
चंद्रमालगभग 2.25 दिन(सबसे तेज)
मंगलकरीब 57 दिन
बुधलगभग 1 महीना
बृहस्पति1 साल से 13 महीने
शुक्रकरीब 1 महीना
शनिलगभग 2.5 साल(सबसे धीमा)
राहु1.5 साल
केतु1.5 साल

ज्योतिषी इन्हीं समयों से पता लगाते हैं कि कौन सा ग्रह कितने दिन तक किस राशि को और उसके मालिक को असर में रखे

भावों पर गोचर का असर

ज्योतिष में, जब कोई ग्रह किसी भाव से गुजरता है, तो उसका असर हर किसी पर अलग पड़ता है। यहां एक झलक है कि किस ग्रह का गोचर कहां अच्छा फल देता है और कहां नहीं:

ग्रहों के गोचर का शुभ फल (Transit Effects Table)

ग्रह (Planet)शुभ भाव / स्थान (Benefic Houses in Transit)प्रभाव का मुख्य क्षेत्र (Primary Areas of Impact)
सूर्य (Sun)3, 6, 10, 11सफलता, अधिकार, करियर और शत्रु विजय।
चंद्रमा (Moon)1, 3, 6, 7, 10, 11मानसिक शांति, सुख, यात्रा और सामाजिक लाभ।
मंगल (Mars)3, 6, 11ऊर्जा, साहस, संपत्ति और जीत।
बुध (Mercury)2, 4, 6, 8, 10, 11बुद्धि, व्यापार, संवाद और धन वृद्धि।
बृहस्पति (Jupiter)2, 5, 7, 9, 11ज्ञान, संतान, विवाह, भाग्य और विस्तार।
शुक्र (Venus)1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12प्रेम, विलासिता, कला, और वैवाहिक सुख।
शनि (Saturn)3, 6, 11अनुशासन, लंबी अवधि के लाभ और बाधाओं का अंत।
राहु (Rahu)3, 6, 11अचानक लाभ, विदेश यात्रा और महत्वाकांक्षा।
केतु (Ketu)1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और आकस्मिक घटनाएं।

ग्रहों के गोचर क्यों खास हैं?

गोचर सिर्फ कोई दूर की खगोलीय घटना नहीं है ये वाकई आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। जैसे -

करियर और पैसे की बात करें तो, बृहस्पति अगर अच्छे भाव से गुजर रहा है, तो तरक्की और समृद्धि मिलती है। शनि का गोचर मेहनत और सब्र सिखाता है।

रिश्तों में, शुक्र का गोचर प्यार और तालमेल बढ़ा देता है। वहीं राहु-केतु कभी-कभी उलझन या चुनौती लेकर आते हैं।

सेहत में, चंद्रमा का गोचर आपकी भावनाओं को टच करता है, मंगल फिजिकल एनर्जी या गुस्से की ओर इशारा कर सकता है।

वैदिक ज्योतिष में ये गोचर यानी Planets की मूवमेंट ही तय करती है कि आपके जीवन में कब कौन सी ऊर्जा आएगी और कौन सा वक्त शुभ है या थोड़ा संभलकर चलने वाला। ज्योतिषी इन्हीं गोचरों का अध्ययन करके बताते हैं कि कब क्या करना अच्छा रहेगा और कब किस बात से बचना चाहिए।

अगर आप अपने जीवन में सही फैसले लेना चाहते हैं, तो गोचर को समझना मदद करता है। इससे आप अपने काम और प्लानिंग को ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ सेट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने गोचर का असर और भी गहराई से जानना है, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से ज़रूर मिलें।

ये भी पढ़ें

Aaj ka Tarot Rashifal 15 January 2026 : इन राशिवालों की आर्थिक स्थिति आज रहेगी मजबूत, इन्हें रहना होगा थोड़ा संभलकर
धर्म/ज्योतिष
Aaj ka Tarot Rashifal 15 January 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rashiparivartan

Published on:

15 Jan 2026 02:11 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vedic Astrology : ज्योतिष में गोचर का असर: कौन सा ग्रह कब देगा शुभ फल और कब बरतें सावधानी

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन जरूर करें ये काम, पितृदोष से मिलेगी मुक्ति

Mauni Amavasya 2026
धर्म/ज्योतिष

Amavasya Ekadashi Bhajan : अमावस्या और एकादशी पर कौनसे भजन सुनने चाहिए?

Amavasya Ekadashi Bhajan
धर्म और अध्यात्म

Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बहुत मेहनती,जीवन में पाती हैं ऊंचा मुकाम

Numerology
धर्म/ज्योतिष

February Ekadashi Date 2026: फरवरी के महीने में कब- कब रखा जाएगा एकादशी का व्रत, यहां देखे डेट और महत्व

February Ekadashi Date 2026
धर्म/ज्योतिष

सर्दी के मौसम में कौन से रंग पहनने चाहिए? ज्योतिष के अनुसार शुभ रंग

Lucky Colour According to Zodiac Sign
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.