Vedic Astrology : ज्योतिष में गोचर का असर: कौन सा ग्रह कब देगा शुभ फल और कब बरतें सावधानी

वैदिक ज्योतिष में, ग्रहों का गोचर सिर्फ़ तारों की चाल नहीं है—ये ब्रह्मांड की ऊर्जा में बदलाव लाते हैं। नौ ग्रह—सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु—हर एक का अपना असर है। आपकी कुंडली में ये जहां बैठे हैं, वहां से ये या तो अच्छा फल देते हैं या थोड़ा मुश्किल वक्त लेकर आते हैं। ज्योतिषी इन्हीं गोचरों को देखकर बताते हैं कि किसकी जिंदगी में कब क्या बदलाव, मौका या चुनौती आने वाली है।