Weekly Horoscope 18 January To 24 January 2026: साप्ताहिक राशिफल: जनवरी के आने वाला सप्ताह में इन राशिवालों को मिल सकता है धन का लाभ, जानिए मेष से लेकर कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा समय

Saptahik Rashifal Mesh To Kanya
Saptahik Rashifal Mesh To Kanya : जनवरी के इस सप्ताह में मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे मुख्य त्योहार मनाए जाएंगे। इसी के साथ मौनी अमावस्या के दिन बहुत सारे ग्रहों का योग भी बन रहा है। इन ग्रहों की चाल कुछ राशिवालो के लिए बेहद ही लाभकारी रहने वाली है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा हम अपने आने वाले सप्ताह के बारे में पता लगा सकते हैं। सप्ताहिक राशिफल से करियर, लव लाइफ और सेहत के बारे में पता कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशिवालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।
मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके प्लान पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस दौरान छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे।
सप्ताह के पूर्वार्ध में
किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी। जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने और मान-सम्मान मिलने का अवसर बनेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप इस सप्ताह अपने कामकाज में आमूल-चूल बदलाव लाने पड़ सकते हैं। खास बात ये कि ये बदलाव आपको सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। यदि आपके कामकाज में लंबे समय से कोई अवरोध आ रहा था तो इस सप्ताह के अंत तक वह दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके पक्ष में रहने वाला है। यदि किसी आत्मीयजन के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या मनभेद चल रहा था तो इस सप्ताह वह दूर हो जाएगा।
सप्ताह के उत्तरार्ध में
स्वजनों के साथ हंसी-खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी
उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खर्चीला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से आपके सिर पर कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस सप्ताह संतान के भविष्य को लेकर आपका मन जरा ज्यादा चिंतित रह सकता है। इस सप्ताह आपकी तेजी से बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा के कारण आपकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। आप इस सप्ताह कुछ चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं।
सप्ताह के उत्तरार्ध में
अचानक से करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ख्याल रखें। आप कई बार कुछ चीजों का निर्णय लेते समय खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। उचित समय पर निर्णय नहीं ले पाने के कारण आपके हाथ से अच्छे अवसर खोने की भी आशंका है। नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ समय पर करने की आवश्यकता बनी रहेगी। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। सिर्फ बड़ों की ही नहीं अपने से छोटों की भी उचित सम्मान दें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों को लेकर आया है। यदि आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आपको अपेक्षा से कहीं अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति संभव है। करियर-कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है।
सप्ताह के पूर्वार्ध में
आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी और कारोबार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कारोबार के विस्तार की योजनाएं साकार रूप लेती हुई नजर आएंगी। विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को इस सप्ताह विशेष लाभ होने की संभावना है। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपके कद और पद में वृद्धि होने के पूरे आसार हैं। कार्यक्षेत्र में लोग आपके कामकाज का लोहा मानेंगे। यदि आप समाजसेवा या राजनीति से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपके प्रभाव में वृद्धि होगी।
दांपत्य जीवन
इस सप्ताह सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और आप उनकी मदद से लाभ उठाने में भी कामयाब होंगे। प्रेम-प्रसंग के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल साबित होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं।
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने किसी भी कार्य में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। इस सप्ताह वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो यह सप्ताह हानि एवं लाभ दोनों का योग लिए हुए है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सप्ताह कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी।
सप्ताह के मध्य में
आपको बेवजह की चीजों पर चाहे-अनचाहे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। यदि आपने किसी कार्य के लिए लोन या उधार लिया है तो उसे चुकाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो सप्ताह के उत्तरार्ध में धन का लेन-देन करते समय तथा कागज संबंधी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
पर्सनल लाइफ
इस सप्ताह नौकरीपेशा महिलाओं को अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में सामंजस्य बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध एवं दांपत्य संबंध के लिए मौन श्रेयस्कर साबित होगा, वहीं ज्यादा बोलने पर बनती बात भी बिगड़ सकती है।
उपाय: शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी आपाधापी भरी रह सकती है। इस दौरान करियर-कारोबार के सिलसिले में आपको जरा ज्यादा ही परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको कारोबार में आर्थिक लाभ की प्राप्ति के लिए आश्वासन तो मिलेगा लेकिन वह सप्ताहांत ही प्राप्त हो पाएगा। यदि आप किसी नये कारोबार की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आ रही बाधाओं को दूर करने में आपके इष्टमित्र और आत्मीयजन काफी मददगार साबित होंगे।
सप्ताह के मध्य में
धन का लेन-देन करते समय खूब सावधानी बरतें। किसी को धन बहुत सोच-समझकर उधार दें अन्यथा उसकी वापसी में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपकी मेहनत और ईमानदारी के लिए सीनियर आपकी प्रशंसा करेंगे। इस दौरान जिन लोगों से आपको बिल्कुल अपेक्षा नहीं होगी, वे भी आपका सहयोग और समर्थन करते नजर आएंगे।
प्रेम संबंध
प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। गलतफहमियों को दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति संभव है।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का तीन बार पाठ करें।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस सप्ताह आपका भाग्य चमकता हुआ नजर आएगा। आप घर और बाहर दोनों जगह अपना प्रभुत्व जमाते हुए नजर आएंगे और खास बात ये कि लोग आपकी बातों को पूरी तरह से मानेंगे।
कारोबार की दृष्टि से
नौकरीपेशा जातक इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी पहल करते हुए अपने सीनियर का दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। काम को तेजी से निबटाते हुए समय पर पूरा करने के कारण आफिस में जहां आपकी धाक जमेगी, वहीं आप कुछ लोगों की आंख में किरकिरी बनेंगे। ऐसे में अपना काम दूसरों के भरोसे बिल्कुल न छोड़ें और विरोधियों से सतर्क रहें। कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है।
सप्ताह के उत्तरार्ध
इस सप्ताह आपका आर्थिक लाभ बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में आपको बड़ी जीत मिल सकती है। इस सप्ताह पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से शुभ है। माता-पिता का आप पर पूरा आशीर्वाद बरसेगा। भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवनसाथी आपकी इच्छाओं का पूरा सम्मान करेगा।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।
