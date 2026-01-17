Weekly Horoscope 18 January To 24 January 2026: साप्ताहिक राशिफल: जनवरी के आने वाला सप्ताह में इन राशिवालों को मिल सकता है धन का लाभ, जानिए मेष से लेकर कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा समय

अचानक से करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ख्याल रखें। आप कई बार कुछ चीजों का निर्णय लेते समय खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। उचित समय पर निर्णय नहीं ले पाने के कारण आपके हाथ से अच्छे अवसर खोने की भी आशंका है। नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ समय पर करने की आवश्यकता बनी रहेगी। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। सिर्फ बड़ों की ही नहीं अपने से छोटों की भी उचित सम्मान दें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं।