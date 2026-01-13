सुहागिन महिलाएं इस दिन जरूर धोएं बाल, पति का मान-सम्मान बढ़ेगा

hair washing (pc: gemini generated)
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे सिर और बालों का संबंध सीधे सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि ग्रह से माना गया है। गलत दिन सिर धोने से इन ग्रहों का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका असर हमारे स्वभाव, रिश्तों और जीवन की शांति पर पड़ता है।
मान्यता है कि गलत दिन सिर धोने से व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता है, प्रेम और सहनशीलता कम होती है और इंसान धीरे-धीरे सेल्फ-सेंटर्ड होने लगता है। ये बदलाव हमें खुद महसूस नहीं होते, लेकिन परिवार और करीबी लोग इन्हें साफ देख पाते हैं।
