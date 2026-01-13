सुहागिन महिलाएं इस दिन जरूर धोएं बाल, पति का मान-सम्मान बढ़ेगा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे सिर और बालों का संबंध सीधे सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि ग्रह से माना गया है। गलत दिन सिर धोने से इन ग्रहों का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका असर हमारे स्वभाव, रिश्तों और जीवन की शांति पर पड़ता है।