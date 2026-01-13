13 जनवरी 2026,

मंगलवार

धर्म/ज्योतिष

सुहागिन महिलाएं इस दिन जरूर धोएं बाल, पति का मान-सम्मान बढ़ेगा

सिर धोने के नियम सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि ग्रहों के संतुलन और मानसिक शांति से जुड़े माने जाते हैं। रोजमर्रा की ये छोटी आदतें हमारे जीवन पर गहरा असर डाल सकती हैं। सही दिन और सही तरीके से सिर धोना जीवन में संतुलन, प्रेम और सुख बनाए रखने में मदद करता है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Jan 13, 2026

hair washing (pc: gemini generated)

hair washing (pc: gemini generated)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे सिर और बालों का संबंध सीधे सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि ग्रह से माना गया है। गलत दिन सिर धोने से इन ग्रहों का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका असर हमारे स्वभाव, रिश्तों और जीवन की शांति पर पड़ता है।

सिर धोने के पीछे ज्योतिष का कारण (Astrology Behind Hair Wash Days )

मान्यता है कि गलत दिन सिर धोने से व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता है, प्रेम और सहनशीलता कम होती है और इंसान धीरे-धीरे सेल्फ-सेंटर्ड होने लगता है। ये बदलाव हमें खुद महसूस नहीं होते, लेकिन परिवार और करीबी लोग इन्हें साफ देख पाते हैं।

शुभ और अशुभ दिन (Shubh Aur Ashubh Din )

  • एकादशी के दिन सिर धोना वर्जित माना गया है। इस दिन से एक दिन पहले बाल धो लेना शुभ होता है।
  • अमावस्या के दिन विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों को सिर धोने से मना किया गया है। पुरुषों को भी इस दिन बाल या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए।
  • अगर कोई रविवार का व्रत रखता है, तो उस दिन सिर धोना अशुभ माना जाता है। बिना व्रत के रविवार को सिर धोया जा सकता है।
  • सोमवार को व्रत रखने वाली स्त्रियों के लिए सिर धोना शुभ माना गया है, खासकर भोलेनाथ की पूजा से पहले।
  • मंगलवार को सिर धोना गृह-कलह और बच्चों की प्रगति में रुकावट का कारण माना गया है।
  • बुधवार को व्रत हो तो सिर धोया जा सकता है, बिना व्रत के नहीं।
  • गुरुवार को किसी भी हालत में सिर धोना वर्जित बताया गया है, खासकर महिलाओं के लिए।
  • शुक्रवार को सुहागन स्त्रियों के लिए सिर धोना अत्यंत शुभ माना गया है।
  • शनिवार को कुंवारी लड़कियां सिर धो सकती हैं, लेकिन सुहागन स्त्रियों और पुरुषों को इससे बचना चाहिए।

मजबूरी में उपाय (Upay If Hair Wash Is Necessary)

  • अगर मजबूरी में गुरुवार को सिर धोना पड़े तो पानी में थोड़ी हल्दी मिलाएं।
  • शनिवार को जरूरत हो तो पानी में जीरा डालें।
  • मंगलवार को लाल मसूर और तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है।

Published on:

13 Jan 2026 10:48 am

धर्म/ज्योतिष

धर्म/ज्योतिष

