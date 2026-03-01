61 एकड़ में बनेगा एनएसजी सेंटर, हाई-सिक्योरिटी जोन होगी श्रीराम नगरी अयोध्या

जिला कलक्टर ने बताया कि दस दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए पूरा मंदिर खुल जाएगा। श्रद्धालु मंदिर परिसर का पूरा परकोटा तैयार हो चुका है। परिसर के अंदर बने सभी छह मंदिर में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए परिक्रमा मार्ग शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल श्रद्धालु आनलाइन बुकिंग के जरिए परिक्रमा कर सकेंगे। इसके लिए स्लॉट में बुकिंग होगी। उन्होंने बताया कि गर्भगृह के ऊपर बने राम दरबार के दर्शन भी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए हो रहे है। इसके लिए भी पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्लॉट बुक किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि राममंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण के बाद अब तक 40 करोड़ लोगों ने मंदिर में दर्शन किए। वर्ष 2025 में करीब 28 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने का सबसे बड़ा कारण प्रयागराज में महाकुम्भ रहा।