IPL से पहले रामलला के दरबार पहुंची लखनऊ की टीम, ऋषभ पंत-संजय गोयनका दिखी खास केमिस्ट्री

Lucknow Super Giants, IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने IPL शुरू होने से पहले 21 मार्च को अयोध्या में राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन किए। यह एक खास आध्यात्मिक यात्रा थी, जिसमें टीम के खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और मालिक सब शामिल हुए। इस दौरान टीम के मालिक संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत ने मंदिर की सीढ़ियों पर एक-दूसरे को गले लगाया, जो काफी भावुक पल था।