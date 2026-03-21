21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

IPL से पहले रामलला के दरबार पहुंची लखनऊ की टीम, ऋषभ पंत-संजय गोयनका दिखी खास केमिस्ट्री

आईपीएल 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स टीम अयोध्या के राम मंदिर पहुंची, जहां खिलाड़ियों और स्टाफ ने रामलला के दर्शन किए।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Anuj Singh

Mar 21, 2026

IPL से पहले LSG पहुंची राम मंदिर

IPL से पहले LSG पहुंची राम मंदिर

Lucknow Super Giants, IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने IPL शुरू होने से पहले 21 मार्च को अयोध्या में राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन किए। यह एक खास आध्यात्मिक यात्रा थी, जिसमें टीम के खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और मालिक सब शामिल हुए। इस दौरान टीम के मालिक संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत ने मंदिर की सीढ़ियों पर एक-दूसरे को गले लगाया, जो काफी भावुक पल था।

टीम कब और कैसे पहुंची?

टीम सुबह-सुबह दो बसों से अयोध्या पहुंची। कुल 30 सदस्यों का दल था, जिसमें खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट के लोग शामिल थे। तेज गेंदबाज मयंक यादव, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नमन तिवारी, प्रिंस यादव, मुकुल चौधरी, अर्शिन कुलकर्णी भी गए। फील्डिंग कोच भरत अरुण, हेड कोच जस्टिन लैंगर और टीम डायरेक्टर टॉम मूडी भी मौजूद रहे।

रामलला के दर्शन और प्रसाद

राम मंदिर पहुंचकर टीम ने रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन किए। साथ ही राम दरबार के भी दर्शन किए। मंदिर के अर्चकों ने मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा कराई और दर्शन कराए। दर्शन के बाद मंदिर प्रशासन ने सभी को प्रसाद दिया और पीला रामनामी पटका पहनाया। खिलाड़ियों ने इसे बहुत सम्मान से स्वीकार किया।

फैंस का जोश और सेल्फी

दर्शन कर लौटते समय मंदिर की सीढ़ियों पर फैंस का जमावड़ा लग गया। फैंस खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने के लिए बहुत उत्साहित थे। खासकर कप्तान ऋषभ पंत के साथ सेल्फी लेने का क्रेज रहा। कई फैंस ने LSG के मालिक संजीव गोयनका के साथ भी फोटो खिंचवाई। टीम के खिलाड़ियों ने ग्रुप फोटो ली और कई ने मंदिर को बैकग्राउंड बनाकर सोलो फोटो भी खिंचवाई।

मालिक और कप्तान का भावुक पल

दर्शन के बाद बाहर निकलते समय संजीव गोयनका और ऋषभ पंत पहले हाथ मिलाया। फिर दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया। यह पल फैंस के लिए बहुत खास रहा और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। IPL से पहले यह यात्रा टीम के लिए शुभ संकेत मानी जा रही है।

IPL से पहले यह यात्रा क्यों खास?

IPL 2026 का सीजन जल्द शुरू होने वाला है। LSG की टीम इस आध्यात्मिक यात्रा से नई ऊर्जा लेकर मैदान पर उतरेगी। रामलला के आशीर्वाद से टीम को अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। फैंस भी इस खास पल से काफी खुश हैं।

ये भी पढ़ें

इच्छामृत्यु वाले हरीश राणा को दी जा रही दिमाग को सुकून देने वाली दवा, हर दिन हो रही परिवार की काउंसिलिंग
गाज़ियाबाद
harish rana

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 03:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / IPL से पहले रामलला के दरबार पहुंची लखनऊ की टीम, ऋषभ पंत-संजय गोयनका दिखी खास केमिस्ट्री

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राम मंदिर में गूंजा आस्था का महाअनुष्ठान! राष्ट्रपति मुर्मू ने स्थापित किया रहस्यमयी ‘राम यंत्र’, जानिए इसकी खासियत

अयोध्या

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचीं, राम मंदिर में रामलला के किए दर्शन और पूजा जारी

अयोध्या

अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर आज एक नए इतिहास का बनेगा साक्षी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राम यंत्र की स्थापना, जानिए पूरा शेड्यूल

फाइल फोटो पत्रिका
अयोध्या

अयोध्या में 19 मार्च को अम्मा की मौजूदगी में भव्य श्रीराम यंत्र प्राण प्रतिष्ठा, 7000 मेहमानों से बनेगा ऐतिहासिक माहौल

माता अमृतानंदमयी देवी का स्वागत करते यतींद्र मिश्र फोटो सोर्स पत्रिका
अयोध्या

अयोध्या पुनः एक और ऐतिहासिक उत्सव की बनेगी साक्षी, 19 मार्च को राममंदिर में राष्ट्रपति करेंगी श्रीराम यंत्र की स्थापना

Up news, ayodhya
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.