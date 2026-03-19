राम मंदिर में गूंजा आस्था का महाअनुष्ठान! राष्ट्रपति मुर्मू ने स्थापित किया रहस्यमयी ‘राम यंत्र’, जानिए इसकी खासियत

मंदिर पहुंचकर राष्ट्रपति ने भगवान रामलला के दर्शन किए और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ‘राम यंत्र’ की स्थापना भी की। जो इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। बताया जा रहा है कि यह यंत्र विशेष वैदिक विधि से तैयार किया गया है। इसे सकारात्मक ऊर्जा व आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। राम यंत्र को तमिलनाडु के कांचीपुरम में तैयार किया गया था। जिसके बाद इसे तिरुपति होते हुए रथ यात्रा के जरिए अयोध्या लाया गया। करीब 150 किलो वजनी इस यंत्र पर सोने की परत चढ़ी हुई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह यंत्र भगवान राम और अन्य देवी-देवताओं की शक्तियों को केंद्रित करने का माध्यम होता है।