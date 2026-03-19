19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

राम मंदिर में गूंजा आस्था का महाअनुष्ठान! राष्ट्रपति मुर्मू ने स्थापित किया रहस्यमयी ‘राम यंत्र’, जानिए इसकी खासियत

अयोध्या में ऐतिहासिक पल! राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम मंदिर में स्थापित किया खास ‘राम यंत्र’, जानिए इसकी रहस्यमयी शक्ति, महत्व और इस भव्य आयोजन की पूरी कहानी।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Mar 19, 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे ने आज धार्मिक माहौल को और खास बना दिया। हिंदी नववर्ष और वासंतिक नवरात्रि के पहले दिन उनके आगमन को बेहद शुभ माना जा रहा है। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद राष्ट्रपति सीधे राम मंदिर पहुंचीं। जहां उन्होंने पूजा-अर्चना कर महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में भाग लिया। इस दौरान राम यंत्र की स्थापना सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही।

अयोध्या में गुरुवार को आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला, जब द्रौपदी मुर्मू यहां विशेष दौरे पर पहुंचीं। सुबह करीब साढ़े 10 बजे वह महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचीं। जहां योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल सहित कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से सीधे राम मंदिर के लिए रवाना हो गईं।

सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है श्री राम यंत्र

मंदिर पहुंचकर राष्ट्रपति ने भगवान रामलला के दर्शन किए और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ‘राम यंत्र’ की स्थापना भी की। जो इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। बताया जा रहा है कि यह यंत्र विशेष वैदिक विधि से तैयार किया गया है। इसे सकारात्मक ऊर्जा व आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। राम यंत्र को तमिलनाडु के कांचीपुरम में तैयार किया गया था। जिसके बाद इसे तिरुपति होते हुए रथ यात्रा के जरिए अयोध्या लाया गया। करीब 150 किलो वजनी इस यंत्र पर सोने की परत चढ़ी हुई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह यंत्र भगवान राम और अन्य देवी-देवताओं की शक्तियों को केंद्रित करने का माध्यम होता है।

राष्ट्रपति के स्वागत के लिए बनाए गए 20 से अधिक मंच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को मंदिर निर्माण की प्रगति और उससे जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। राष्ट्रपति ने राम दरबार में आरती की और वहां स्थापित मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरे शहर में खास तैयारियां की गई थीं। एयरपोर्ट से मंदिर तक करीब 20 मंच बनाए गए थे। जहां 250 से अधिक कलाकारों ने रामायण और रामभक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन मंचों पर भजन, लोकगीत, नृत्य और झांकियों ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और वीआईपी पास पर रहा प्रतिबंध

सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और वीआईपी पास पर रोक लगाई गई। सभी श्रद्धालुओं को सामान्य व्यवस्था के तहत ही दर्शन करने की अनुमति दी गई। राष्ट्रपति का अयोध्या में लगभग पांच घंटे का कार्यक्रम तय है। इसके बाद वह मथुरा के लिए रवाना होंगी। जहां उनके कई धार्मिक स्थलों पर जाने का कार्यक्रम है। यह दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Mar 2026 02:04 pm

Published on:

19 Mar 2026 01:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / राम मंदिर में गूंजा आस्था का महाअनुष्ठान! राष्ट्रपति मुर्मू ने स्थापित किया रहस्यमयी ‘राम यंत्र’, जानिए इसकी खासियत

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचीं, राम मंदिर में रामलला के किए दर्शन और पूजा जारी

अयोध्या

अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर आज एक नए इतिहास का बनेगा साक्षी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राम यंत्र की स्थापना, जानिए पूरा शेड्यूल

फाइल फोटो पत्रिका
अयोध्या

अयोध्या में 19 मार्च को अम्मा की मौजूदगी में भव्य श्रीराम यंत्र प्राण प्रतिष्ठा, 7000 मेहमानों से बनेगा ऐतिहासिक माहौल

माता अमृतानंदमयी देवी का स्वागत करते यतींद्र मिश्र फोटो सोर्स पत्रिका
अयोध्या

अयोध्या पुनः एक और ऐतिहासिक उत्सव की बनेगी साक्षी, 19 मार्च को राममंदिर में राष्ट्रपति करेंगी श्रीराम यंत्र की स्थापना

Up news, ayodhya
अयोध्या

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध की अयोध्या में भी ‘आंच’, श्रीराम रसोई पर लगा ताला, प्रसाद पर भी संकट

अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.