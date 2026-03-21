इच्छामृत्यु वाले हरीश राणा को दी जा रही दिमाग को सुकून देने वाली दवा, हर दिन हो रही परिवार की काउंसिलिंग

एम्स की एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की हेड डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई में एक खास टीम काम कर रही है। यह भारत में पहली बार पैसिव इच्छामृत्यु की प्रक्रिया है। टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि पूरी प्रक्रिया मानवीय और गरिमापूर्ण तरीके से हो।एक्सपर्ट के अनुसार, ऐसी प्रक्रिया में न्यूट्रिशन सपोर्ट धीरे-धीरे हटाया जाता है। मरीज को पैलिएटिव सीडेशन दिया जाता है ताकि वह परेशान न हो। ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन और अन्य दवाएं भी धीरे-धीरे बंद की जाती हैं। इसका उद्देश्य है कि मौत न ज्यादा लंबी खिंचे और न ही जल्दी आए। मरीज को दर्द और तकलीफ से मुक्त रखना सबसे जरूरी है।