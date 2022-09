अयोध्या के घाट पर रोजाना गूंजेंगे सांस्कृतिक भजनों के सुर, सिंगर अनूप जलोटा कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ

श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में सरयू के गुप्तारघाट तट पर रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग सत्र के साथ पूजन-अनुष्ठान के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुप्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा छह अक्टूबर को कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।

श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी पहल की गई है। जिसके तहत अयोध्या के घाट पर रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग के सत्र के साथ-साथ पूजन.अनुष्ठान के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम परियोजना अनेश शीर्ष संस्कृति कर्मियों से संरक्षित-सेवित संगठन ओंकारम की ओर से प्रस्तावित किए जाएंगे। जिसकी शुरुआत रामनगरी में ही सरयू के गुप्तारघाट तट से की जाएगी। वहीं सुप्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा छह अक्टूबर को कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। दरअसल, अनूप जलोटा की कार्यक्रम में उपस्थिति अतिथि के तौर पर न होकर इस अभियान के प्रेरक व संरक्षक के तौर पर होगी।

Cultural hymns will resonate daily at the Ghat of Ayodhya Singer Anup Jalota will inaugurate